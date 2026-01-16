優待利回り153.2%！株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、以下「当社」といいます）は、2026年2月末基準日以降の株主優待制度の一部変更を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

１．変更の目的

当社は、株式の投資魅力向上および当社事業へのご理解促進を目的として、株主優待制度の拡充を進めてまいりました。このたび、株主の皆様からのご意見を踏まえ、より多くの株主様にとって利用しやすく、当社事業の特性や価値をより一層ご理解いただける制度とするため、10単元（1,000株）以上保有の株主様を対象とした優待内容の一部について見直しを行うことといたしました。

２．株主優待制度の内容

（１）変更の内容

2025年7月14日付で公表いたしました「株主優待制度の変更（拡充）のお知らせ」において、ジェフユナイテッド市原・千葉の「ピッチ内練習見学付き試合観戦」への抽選招待を優待内容としておりましたが、当該内容を以下のとおり変更いたします。なお、その他の優待内容につきましては、前回から変更はございません。

【変更後】 （2026 年２月末基準日より適用）

※優待利回りは100株あたりの優待額を100株あたりの株価で割って算出しております

※当社の株価は2026年1月15日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である248円で算出しております

※「千葉県を中心に利用可能な割引券」は、店舗ごとに異なる利用条件がございます。詳細は各クーポン記載の注意事項をご確認ください

※「ちいきの逸品」の送料は割引の対象外となります

（２）対象となる株主様

毎年2月末（当社第２四半期末）、８月末（当社期末）時点での株主名簿に記載又は記録された、１単元（100株）以上の当社株式を保有されている株主様がそれぞれ対象となります。

※「オリジナルちいき新聞」製作（個人向け）または『ちいき新聞』記事コーナー「私のまちの企業図鑑」（法人向け）掲載については、2026年2月末時点で10単元（1,000株）以上の当社株式を保有されている株主様が対象となります。2026年2月末以降の基準日に関する優待制度においては、現時点では未定となっております。今後の内容変更や継続の有無につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

（３）贈呈詳細

毎年８月末時点で対象となる株主様へは、毎年11月に実施予定の定時株主総会招集通知に同封し発送いたします。毎年２月末時点で対象となる株主様へは、４月頃の郵送を予定しております。

（４）変更の時期

2026 年2月末時点での株主名簿に記載又は記録された、10単元（1,000株）以上の当社株式を保有されている株主様より適用いたします。

３．「オリジナルちいき新聞」製作・『ちいき新聞』記事掲載について

（１）優待制度

2026年2月末時点で当社株式を10単元（1,000株）以上保有している株主様で、専用応募フォームよりご応募いただいた方の中から抽選で10名様に贈呈いたします。

（２）優待内容

以下のいずれかを選択いただけます。

・「オリジナルちいき新聞」製作（個人向け）

・『ちいき新聞』記事コーナー 「私のまちの企業図鑑」への掲載（法人向け）

「オリジナルちいき新聞」イメージ『ちいき新聞』記事コーナー掲載イメージ（３）応募方法

応募方法、応募期間、当選者の発表方法等の詳細につきましては、株主優待のご案内発送時にお知らせいたします。

４．「ちいきの逸品」について

「ちいきの逸品」は、当社が運営する通販サイトです。地域情報紙『ちいき新聞』で培ってきた情報ネットワークを活かし、千葉県の魅力あふれる逸品を「各店直送」でお届けしています。地元で愛され続ける名店の味や、知る人ぞ知る隠れた名品を丁寧に取材し、作り手の想いやこだわり、背景にあるストーリーも記事としてご紹介しております。

スイーツ、ご飯のお供、お酒など、ギフトや手土産にも喜ばれる商品を多数取り揃えており、株主様からのご要望を受け、千葉の名産「落花生」を使った商品ラインアップも強化いたしました。ぜひ、豊かな千葉の恵みをお楽しみください。

■「ちいきの逸品」 https://mart.chiicomi.com/

■落花生特設ページ https://mart.chiicomi.com/p/00018

５．千葉県を中心に利用可能な割引券について

当社は「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」をミッションに掲げ、地元企業との協調・共存を通じて、地域活性化を目指しております。その一環として、千葉県に足を運んでいただき、その魅力をより多くの方に体感いただきたいという想いから、千葉県を中心に利用可能な総額1万円分の割引券をご用意いたしました。当社は、飲食店などのBtoC企業を中心に、年間約7,000社へ販促支援サービスを提供しており、本優待は、そのお取引企業様のご協力のもと実現しております。

対象店舗やご利用条件の詳細につきましては、決定次第当社IRサイトにてお知らせいたします。

■IRサイト 株主優待ページ https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/benefit/

◀対象店舗一例

なごみの米屋様

割引券1,000円分

６．今後の見通し

本優待制度については、当社の取引先の協力・協賛によって割引券を発行しており、本件における今期の業績への影響は軽微であります。また、本優待制度の内容に変更が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。

７. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について

当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。

現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。

アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細▼

https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/financial-information/presentation/

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾

TEL ： 047-485-1100

Mail ： c.c@chiikinews.co.jp