TEProS-テプロス-東京企画装飾がライブ・エンターテイメントEXPO(LIVeNT)に出展ー「Re-board」ブースを展示
株式会社シンユニティ
会場：幕張メッセ 7ホール 2-24
■繰り返し使える展示ブース
産業交流展2025の様子(https://www.tepros.co.jp/news/sangyo-koryuten-2025-3/)
産業交流展2025(東京ビッグサイト)に出展した際に使用した
Re-board製の壁面・什器等を再活用したブースを展示します。
繰り返し使用できるため、環境にもコストにもやさしい、新しい展示スタイルをご提案します。
本展示ブースでは、弊社がイベントや空間づくりの分野でご提供している内容を、
実際に見て・触れて・体感いただける展示として、さまざまな手法でご紹介いたします。
■展示内容の一部
- Re-board製の大きなジグソーパズルのピース各ピースに記載された数字のキーワードから、ご関心のあるテーマについてより詳しくご説明いたします。パズルをはめたり、はずしたりしながら、Re-boardの素材感や扱いやすさも体感いただけます。
- パズルをはずすと現れる、色彩によるイベント空間演出を可能にする【景色が変わる、色で変える】アーバルテント7色展開の写真をご覧いただけます。
- Re-boardの壁面に埋め込まれたモニターでは、弊社が施工を担当した多様な案件事例をご紹介しております。
- 100％Re-board製の展示ブース、什器全てデザイン・設計・印刷・施工まで、すべて自社一貫対応で制作しています。
- 木製巨大ガチャ 「MOKUガチャ(R)︎(https://www.tepros.co.jp/mokugacha/)」 も、企画から製作まで自社一貫によるオリジナル商品です。
ライブ・エンターテイメントEXPO イベント概要
名称：第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO
会期：2026年1月21日（水）～23日（金）10:00～17:00
会場：幕張メッセ 7ホール 2-24
※入場料無料・事前登録制
公式Webサイト https://www.livent-expo.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
東京企画装飾株式会社
TEL：03-5948-3780
FAX：03-5948-3781
E-mail：tepros_query@symg.co
URL：https://tepros.co.jp
Instagram：https://www.instagram.com/tepros_tokyokikaku/