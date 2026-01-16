【坂井市×AlphaDrive】創業初期の「売れる仕組み」を作る！「Start Hub SAKAI」マーケティング実践セミナーを1月26日に開催

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：麻生要一、以下AlphaDrive）は、福井県坂井市と共に推進する起業家支援コミュニティ「Start Hub SAKAI」の取り組みの一環として、2026年1月26日（月）に「創業初期顧客獲得に効果的なマーケティング」をテーマとしたハイブリッド型セミナーを開催いたします。

本イベントでは、創業・起業初期の最大の課題の一つである「集客・販路開拓」に焦点を当てます。講師には、デジタルエージェンシーでソーシャルメディアマーケティングを歴任し、現在はAlphaDriveで全国の新規事業開発を支援する岩片一真が登壇。交流会では坂井市職員も各グループに参加し、地域での事業展開に向けた具体的な対話の場を提供します。

■開催の背景と目的

「Start Hub SAKAI」は、坂井市内で新しいビジネスや活動に挑戦する人々を支援するプロジェクトです。今回は、多くの起業家が直面する「良い商品・サービスを作ったが、どう届ければいいかわからない」という課題を解決するため、実践的なマーケティング手法を学ぶ場を設けました。また、後半の交流会では参加者同士のネットワーキングに加え、行政（坂井市）との直接的な対話を通じて、地域の支援制度や資源への理解を深めることを目的としています。

■本イベントの3つの特徴

1. デジタルマーケティングの第一人者による実践講義

講師はデジタルエージェンシーに長年勤務した経歴を持ち、大手メーカーの戦略立案から創業初期のマーケティング実行までを担った経験を基に、創業初期にリソースが限られる中で、いかに効果的に顧客を獲得するかというノウハウを提供します。

2. 坂井市の魅力と支援制度を深く知る

セミナー冒頭では、坂井市より地域の魅力および起業・創業に関する支援制度についての紹介を行います 。

3. 行政職員も参加する「密度の濃い」交流会

後半の交流会では、参加者がグループに分かれ、交流していただく時間を設けております。各グループには坂井市の職員が1名ずつ参加し単なる挨拶にとどまらず、地域での事業づくりのヒントを得られる貴重な機会となります。

■講師プロフィール

岩片 一真（いわかた かずま）

株式会社AlphaDrive REGION 戦略推進グループ グループマネージャー

株式会社サイバー・バズでデジタルマーケティングの企画立案、運用に従事。同社で広告オペレーション部門、広告運用部門を立ち上げ、2018年よりソーシャルメディアマーケティング本部長に就任。大手メーカーのマーケティング戦略立案、実行を責任者として担当。その後2023年にAlphaDriveに参画。全国各地域で大型ビジネスイベントや新規事業開発事業、オープンイノベーション事業のプロジェクトマネジメントを務める。2024年からは戦略推進グループのグループマネージャーとしてAlphaDriveとしての地域に根ざした戦略展開を推進。

■開催概要

日時：1月26日（月）13:30～16:00

開催方法：ハイブリッド開催（現地会場＋オンライン）

会場：坂井市役所 2階 205会議室

定員：現地参加 16名（先着順） / オンライン 定員なし

参加費：無料

対象：

- 坂井市内外問わず起業や創業に関心がある方- 創業初期で集客やマーケティングに課題を感じている方- 地域でのビジネス展開を考えている方タイムスケジュール

13:30～13:40 Start Hub SAKAI 概要説明（AlphaDrive）

13:40～14:00 坂井市の紹介（坂井市）

14:00～15:00 講義「創業初期顧客獲得に効果的なマーケティング」（講師：岩片 一真）

15:00～16:00 交流会（ワークショップ・グループ共有・自由交流）

お申し込み方法

以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/NTrsD8hqLi4yvHe79

【本件に関するお問い合わせ先】

Start Hub SAKAI 運営事務局（株式会社AlphaDrive内）

担当：石田 礼子

Email：reiko.ishida@alphadrive.co.jp

