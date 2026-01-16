2月19日(木)「ペロブスカイト太陽電池の高効率化・長寿命化・鉛フリー化と電子スピン共鳴（ESR）法による評価・解析技術」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「ペロブスカイト太陽電池」の「高効率化・長寿命化・鉛フリー化」について解説します。

ペロブスカイト太陽電池のESR研究を紹介し、有機デバイスの開発に有用な点を解説します！

ペロブスカイト太陽電池の基礎から、高効率化・長寿命化・鉛フリー化を目指すための「分子レベルで材料評価を行える電子スピン共鳴（ESR）法」による評価解析を解説します。従来手法では得られないミクロな視点での性能化指針を学べます。

※当日にご参加できない方は録画視聴が可能です

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：ペロブスカイト太陽電池の高効率化・長寿命化・鉛フリー化と電子スピン共鳴（ESR）法による評価・解析技術

開催日時：2026年02月19日(木) 10:30-16:30

録画視聴：対象（視聴希望日を指定可能）

参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f0f0661-b71f-6980-8179-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

筑波大学 数理物質系 教授：丸本 一弘 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.ペロブスカイト太陽電池の動作メカニズムと実用化への課題・動向

２.分子レベルで材料評価を行える高感度・高精度な手法である電子スピン共鳴 (ESR) を用いた解析方法

３.従来の測定・評価技術では得られないミクロな視点での情報取得によるペロブスカイト太陽電池の高性能化指針

４.ペロブスカイト太陽電池の動作を支配する酸化状態や電荷状態等の非破壊・非接触の素子動作中 (オペランド) の観察

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演のポイント】

本講演では、ペロブスカイト太陽電池を分子レベルで材料評価を行える高感度・高精度な電子スピン共鳴（ESR）法を用いて解析し、ミクロな視点での情報取得によるペロブスカイト太陽電池の高性能化と長寿命化について詳しく解説いたします。

【プログラム】

1. 「ペロブスカイト」とは何か？その「基本」を理解する

1.1 ペロブスカイト化合物の構造

1.2 ペロブスカイト化合物の作り方

1.3 発光特性，光学的特性について

1.4 電気的特性，熱的特性，機械的特性について

1.5 毒性や安全性について

2. ペロブスカイト太陽電池とは

2.1 ペロブスカイト太陽電池の発展の経緯

2.2 ペロブスカイト太陽電池の原理と溶液法による作製

2.3 軽量・柔軟性を活用した応用展開

3. ペロブスカイト太陽電池の高効率化と長寿命化のために

3.1 封止で解決する素子性能の低下・劣化機構

酸化，水和分解，分子劣化

3.2 封止で防げない素子性能の低下・劣化機構

電荷形成，電荷トラップ，ペロブスカイト劣化

4. 電子スピン共鳴 (ESR) で 分かる情報

4.1 分子レベルのミクロ解析

電荷移動や電荷形成される分子種の特定と状態解析

4.2 非破壊・非接触による太陽電池内部の欠陥状態の解析

4.3 ペロブスカイト太陽電池のESR評価時の注意点

5. ペロブスカイト太陽電池材料の要件とESR評価

5.1 電荷ドーピング状態

5.2 ペロブスカイト界面における電荷移動

5.3 ペロブスカイト太陽電池の高効率化への指針

6. ペロブスカイト太陽電池の素子動作時の性能劣化メカニズムと長寿命化

6.1 素子動作時の電荷ドーピング状態の変化

6.2 ペロブスカイト界面における電荷移動と電荷障壁形成

6.3 ペロブスカイト太陽電池の長寿命化への指針

7. 鉛フリーペロブスカイト太陽電池の性能低下メカニズムと高効率化

7.1 ペロブスカイトの酸化・還元効果

7.2 ペロブスカイト界面における電荷移動と電荷障壁形成

7.3 ペロブスカイト太陽電池の高効率化への指針

8. 鉛フリーペロブスカイト太陽電池の素子動作時の性能劣化メカニズムと長寿命化

8.1 ペロブスカイトの劣化効果

8.2 ペロブスカイト界面における電荷移動・トラップと電荷障壁変化

8.3 ペロブスカイト太陽電池の長寿命化への指針

9. 太陽電池以外のペロブスカイト化合物の応用について

9.1 発光ダイオード，触媒電極，燃料電池，ICチップ，レーザー，センサー，他

9.2 今後の展望

【質疑応答】

