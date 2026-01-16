音楽座ミュージカル「ホーム」U-NEXTにて見放題配信開始

株式会社ヒューマンデザイン

舞台芸術創造事業および人財開発研修事業を行う株式会社ヒューマンデザイン（本社：東京都千代田区六番町、代表取締役：相川タロー、以下ヒューマンデザイン）は、2024年に上演した音楽座ミュージカル作品「ホーム」の舞台映像を、動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題で配信開始しました。

本作は1994年に初演し、第二回読売演劇大賞 優秀男優賞・優秀スタッフ賞を受賞してきた音楽座ミュージカルの代表作です。2024年10月から12月にかけては、東京・愛知・大阪での一般公演のほか、全国の学校公演も実施し、1万人近い中高生にもご覧いただきました。

■ 配信概要

作品名：音楽座ミュージカル「ホーム」

収録：2024年12月3日（火） 草月ホール

配信形式：見放題配信

※U-NEXTの月額会員であれば追加料金なくご視聴いただけます。

公開開始日：2026年1月16日（金）12:00から

出演：

麻生めぐみ・山本広子：森 彩香

山本哲郎：小林啓也

坂本いずみ：岡崎かのん

藤井 宏：安中淳也

ほか 音楽座ミュージカル

視聴URL：https://video.unext.jp/title/SID0254841

「ホーム」公演情報：https://ongakuza-musical.com/works/home

■ 作品概要

音楽座ミュージカル「ホーム」

第二回読売演劇大賞優秀男優賞・優秀スタッフ賞 受賞

STORY

昭和34年秋。

デパートの屋上でアドバルーンの見張りをしていた哲郎の前に、ひとりの女が現れる。夕焼け空を見上げながら、「空を飛べそうな気がする」とつぶやき、風のように立ち去っていった女――めぐみ。ふたりの出会いは、そんな不思議な瞬間から始まった。

同じ頃、ビルの谷間では、いずみと宏が寄り添っていた。世界を変えようと学生運動に身を投じる宏。その志を支えたい一心で、いずみは進んで活動を手伝い始める。

やがて哲郎とめぐみは結婚し、新居での生活をスタートさせる。引っ越しの日、哲郎の家にはじめてテレビがやってくる。めぐみの妊娠もわかり、赤ん坊も生まれ、ささやかながら幸福な日々が続いていく。

しかし、その平穏は、めぐみの突然の失踪によって、静かに、そして大きく崩れ去っていく――。

CREATIVE

脚本・演出：相川タロー・ワームホールプロジェクト

音楽：高田 浩・金子浩介

振付：ワームホールプロジェクト

美術：久保田悠人

衣裳：原 まさみ

ヘアメイク：川村和枝

照明：渡邉雄太

音響：小幡 亨

音楽監督：高田 浩

歌唱指導：桑原英明

メインビジュアル：M!DOR!

ロゴデザイン：高橋信雅

ピアノ：高田 浩

シンセサイザー：宮崎 誠

＜オリジナルプロダクション＞

総指揮：相川レイ子

脚本・演出：ワームホールプロジェクト

音楽：高田 浩・金子浩介

製作著作：ヒューマンデザイン

■ 音楽座ミュージカルについて

音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニーです。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトルプリンス」など深い哲学性と独創性に富んだ作品群は、文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など数々の受賞歴があります。

近年では学校公演やワークショップを通じ、若い世代の感性や想像力を育む教育の場としても高い評価を受け、さらに企業向けの人財育成研修にも、カンパニーの理念を活かし俳優が講師として活躍することで、舞台創造での学びを社会に還元しています。



日本のミュージカル界のオンリー・ワンとして、音楽座ミュージカルは今後も世界に誇れる新しい舞台芸術を発信していきます。

Webサイト：https://www.ongakuza-musical.com