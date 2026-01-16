【荻窪三庭園】アーティスト・イン・レジデンスを初開催

株式会社虎玄

過去の制作の様子



荻窪三庭園(https://ogikubo3gardens.jp/)（東京都杉並区）では2026年1月17日（土）～2月11日（水・祝）の期間、「アーティスト・イン・レジデンス（Artist in Residence）」を開催いたします。荻窪三庭園では、初の試みとなります。



■アーティスト・イン・レジデンス（Artist in Residence）とは

アーティストが普段とは異なる土地に滞在し、その場所の自然・歴史・人との関わりを大切にしながら、調査・制作・発表を行う文化事業です。

■荻窪三庭園アーティスト・イン・レジデンスの楽しみかた

・荻窪三庭園という歴史、文化、みどり豊かな環境の中で制作を行います。

・来園者は制作の様子を見学でき、ワークショップなど関連イベントにも参加できます。

・「完成した作品」だけでなく「制作の過程」も大切にしています。作家が静思している時間も、音を聞く、気配を感じ取る大切な制作の一部です。ぜひ、皆様も同じ場所で「音」を感じてみてください。



■アーティスト紹介

渋田 薫（Kaoru Shibuta）(https://www.instagram.com/shibuta_arts)

音や自然の気配を、色や形として描くアーティスト

≪経 歴≫ 1980年北海道生まれ。

2000年にPan Make-up School、2003年にKanebo Make-up Institute 卒業。

これまでにバルセロナ芸術センター Espronceda、サンタモニカ美術館(CASM)、

ロシア国立現 代アートセンター(NCCA)、ART:1 NEW MUSEUM(ジャカルタ)、

European Cultural Center (ヴェネツィア)、高松市塩江美術館などで発表を行う。

≪主な受賞歴≫ 2023 JK-Gコンペティション 大賞（ソウル）

2021 第13回紙のアートフェスティバル 大賞（静岡）

2019 第14回アルテ・ラグナ・プライズ（ヴェネツィア）ほか



■荻窪三庭園での制作期間

2026年1月17日（土）～2月11日（水・祝）

※1月15日（木）、16日（金）は制作準備

※毎週水曜日（荻窪三庭園休園日）＋2月9日（月）はお休み



■制作場所

荻外荘 (https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso/)別棟 和室２

※来館者は別棟 和室3側から見学できます。

※荻窪三庭園（荻外荘公園、大田黒公園、角川庭園）から着想を得て創作するため、取材や休憩で作家が制作場所を不在にする場合もございます。



■関連イベント

作品制作の進捗とともに、「荻窪三庭園」の公式HP(https://ogikubo3gardens.jp/)や「荻外荘」の公式インスタグラム(https://www.instagram.com/tekigaiso.park/)で

ご紹介いたします。

完成した作品は3月に荻窪三庭園各所でお披露目いたします。

アーティストが杉並、荻窪の空気を感じ、アートへと昇華させていく…そのプロセスを追いかける、特別な体験をお楽しみください。

荻外荘公園

167-0051 東京都杉並区荻窪2-43-36

観覧券 一般300円、小・中学生150円（就学前の子どもは無料）