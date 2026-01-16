【荻窪三庭園】アーティスト・イン・レジデンスを初開催
過去の制作の様子
荻窪三庭園(https://ogikubo3gardens.jp/)（東京都杉並区）では2026年1月17日（土）～2月11日（水・祝）の期間、「アーティスト・イン・レジデンス（Artist in Residence）」を開催いたします。荻窪三庭園では、初の試みとなります。
■アーティスト・イン・レジデンス（Artist in Residence）とは
アーティストが普段とは異なる土地に滞在し、その場所の自然・歴史・人との関わりを大切にしながら、調査・制作・発表を行う文化事業です。
■荻窪三庭園アーティスト・イン・レジデンスの楽しみかた
・荻窪三庭園という歴史、文化、みどり豊かな環境の中で制作を行います。
・来園者は制作の様子を見学でき、ワークショップなど関連イベントにも参加できます。
・「完成した作品」だけでなく「制作の過程」も大切にしています。作家が静思している時間も、音を聞く、気配を感じ取る大切な制作の一部です。ぜひ、皆様も同じ場所で「音」を感じてみてください。
■アーティスト紹介
渋田 薫（Kaoru Shibuta）(https://www.instagram.com/shibuta_arts)
音や自然の気配を、色や形として描くアーティスト
≪経 歴≫ 1980年北海道生まれ。
2000年にPan Make-up School、2003年にKanebo Make-up Institute 卒業。
これまでにバルセロナ芸術センター Espronceda、サンタモニカ美術館(CASM)、
ロシア国立現 代アートセンター(NCCA)、ART:1 NEW MUSEUM(ジャカルタ)、
European Cultural Center (ヴェネツィア)、高松市塩江美術館などで発表を行う。
≪主な受賞歴≫ 2023 JK-Gコンペティション 大賞（ソウル）
2021 第13回紙のアートフェスティバル 大賞（静岡）
2019 第14回アルテ・ラグナ・プライズ（ヴェネツィア）ほか
■荻窪三庭園での制作期間
2026年1月17日（土）～2月11日（水・祝）
※1月15日（木）、16日（金）は制作準備
※毎週水曜日（荻窪三庭園休園日）＋2月9日（月）はお休み
■制作場所
荻外荘 (https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso/)別棟 和室２
※来館者は別棟 和室3側から見学できます。
※荻窪三庭園（荻外荘公園、大田黒公園、角川庭園）から着想を得て創作するため、取材や休憩で作家が制作場所を不在にする場合もございます。
■関連イベント
作品制作の進捗とともに、「荻窪三庭園」の公式HP(https://ogikubo3gardens.jp/)や「荻外荘」の公式インスタグラム(https://www.instagram.com/tekigaiso.park/)で
ご紹介いたします。
完成した作品は3月に荻窪三庭園各所でお披露目いたします。
アーティストが杉並、荻窪の空気を感じ、アートへと昇華させていく…そのプロセスを追いかける、特別な体験をお楽しみください。
荻外荘公園
167-0051 東京都杉並区荻窪2-43-36
観覧券 一般300円、小・中学生150円（就学前の子どもは無料）