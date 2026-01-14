楽天市場「Show !t」で開催中の新春楽天お買い物マラソン終了間近のお知らせです。 特に注目の新製品「AIスポーツカメラグラス」を中心に、おすすめのセール情報を分かりやすくまとめました。
🏃 お買い物マラソン終了まで残り1日！
期限：1月16日(金) 01:59まで ポイントアップや限定価格のチャンスをお見逃しなく！
BleeqUp Ranger
🕶️ 【新発売／こちらの商品がキャンペーン対象になりました】次世代の4-in-1スポーツグラスBleeqUp Ranger（ブリークアップ・レンジャー）
「サングラス・カメラ・イヤホン・トランシーバー」の4機能がこれ1本に集約！
キャンペーン期間中はポイント2倍です。
手ぶらで撮影： AIが衝撃や動きを検知して自動録画。サイクリングや釣り、子どものスポーツ観戦に最適。
安全なオーディオ： 耳を塞がないオープンイヤー型。音楽を楽しみながら周囲の音も聞こえるので安心。
驚きの軽さ： 高機能ながらわずか49g。長時間つけても疲れにくい設計。
世界が認めた性能： 世界最大級の展示会（MWC 2025）で11のアワードを受賞。
価格： 71,500円（税込）
商品ページはこちら【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_bleequpranger/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_bleequpranger/)
スマホ・撮影関連の注目アイテム（ポイント10倍！）
8-in-1 多機能スマホスタンド 縦・横・高さ調整が自由自在。ヴィーガンレザー「MOVAS」採用。
6,750円 → 5,700円
商品ページはこちら 【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574633261/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574633261/)
スポーツ用ワイヤレスイヤホン 自動ペアリング＆最大7時間再生。汗に強い防水仕様。
1,680円
商品ページはこちら 【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/)
MagSafe対応モバイルバッテリー（5000mAh） ピタッと吸着してワイヤレス充電。超薄型・軽量デザイン。
1,980円
商品ページはこちら 【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/)
本格配信向け 4in1 撮影キット LEDライト、マイク、スタンドが揃う配信初心者セット。
3,980円
商品ページはこちら 【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/)
多機能 4WAY LEDリングライト 三脚、卓上、自撮り棒、スマホスタンドの1台4役。
2,980円
商品ページはこちら 【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40789231075486/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40789231075486/)
🔋 キャンプ・防犯に！まとめ買いがお得なアイテム
大容量ポータブル電源（70200mAh） 最大300W出力。キャンプや災害時の備えに。
1個：10,900円 ／ 2個セット：20,800円
商品ページはこちら 【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/)
フクロウ型 セキュリティカメラ フルHD画質・夜間撮影・双方向通話対応。
1個：1,480円 ／ 2個セット：2,780円 ／ 5個セット：6,780円
商品ページはこちら 【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/)
超小型・軽量セキュリティカメラ（26g） マグネット設置可能。外出先からスマホでリアルタイム監視。
1個：1,280円 ／ 2個セット：2,250円 ／ 5個セット：4,980円
商品ページはこちら 【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/)
お買い物マラソンは、複数のショップで買うほどポイントが倍増します。
「買い忘れ」や「ポイントの使い残し」はありませんか？