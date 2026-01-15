リピーター集客に強みを持つCRMサービス「toypo」新規導入キャンペーンを開始

株式会社 トイポ

株式会社トイポ（本社：福岡市中央区、代表取締役：村岡 拓也、以下「トイポ」）は、リピーター集客に強みを持つCRMサービス「toypo」において、2026年1月15日～2026年2月28日まで、新規導入店舗を対象に期間限定キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、初期費用および月額費用が3ヶ月0円で導入いただけます。

また、4ヶ月目以降は、実際の再来店数に応じた段階的な料金体系となっているため、導入時の金銭的負担を抑えながら、サービスの効果をお試しいただけます。

キャンペーン実施の背景

近年店舗ビジネスを取り巻く環境は大きく変化しており、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係性を深めるリピーター施策の重要性がこれまで以上に高まっています。

一方で、CRMや店舗DXへの関心が高まる中「初期費用や固定費の負担が不安」「効果が見えないまま契約を開始することに抵抗がある」といった理由から、導入に踏み切れない店舗も少なくありません。



そこでトイポでは、「まずは実際に使ってみて、その効果を体感してほしい」という考えのもと、初期費用・月額費用が3か月間0円となるキャンペーンを企画しました。

本契約後も、固定費を抑えつつ、再来店数に応じた料金設計とすることで、店舗ごとの状況に合わせて、無理なくリピーター施策に取り組んでいただける環境を提供します。

キャンペーン概要

実施期間：2026年1月15日～2026年2月末まで

対象：トイポ新規導入店舗（飲食、レジャー、小売、美容など業種不問）

内容：初期費用0円、導入3ヶ月間0円

備考：4ヶ月目以降は再来店数に応じた段階的な料金体系へ移行（無料期間での解約可能）

本件に対するお問い合わせ先：koji.yoshida@toypo.co.jp（担当：吉田）

本キャンペーンの特徴

１）2026年2月末までの期間限定オファー

２）初期費用・月額費用が3ヶ月0円でスタート可能

３）キャンペーン期間中の途中解約も可能

４）再来店数に連動した納得感のある料金設計



万が一サービスが合わなかった場合でも、無料期間中に解約が可能なため、導入時のリスクを抑えながら安心して新規導入いただけます。



▼導入事例はこちら

https://toypo.me/case

toypoとは

お店の利用をもっと楽しくお得に便利にするアプリ「toypo」を提供。 ユーザーの行動情報を元にしたお店やイベントの提案などにより、外出の機会や新しい体験との出会いを創出、地域内での消費活動の活発化を実現します。 アプリのユーザー数180万人を突破。

▼サービスサイト

https://toypo.me/

▼お問い合わせ

https://toypo.me/form/contact

会社概要

会社名：株式会社トイポ

代表者：代表取締役 村岡 拓也

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11 Fukuoka Growth Next 3F

設立：2019年4月19日

事業内容：「toypo」のアプリ開発及び運営