立ち上げフェーズの人材紹介事業者向け、ウェブサイト制作サービス「エージェントダッシュ」をリリース

株式会社Lumos

株式会社Lumos（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩渕 響聖、以下「Lumos」）は、立ち上げフェーズの人材事業者向け新サービス「エージェントダッシュ powered by エージェントハブ」をリリースしました。

エージェントダッシュは、独立して間もない人材エージェントが求める「信用づくり」と「早期の事業立ち上げ」を支援し、手頃な価格かつ短期間で、成果につながるホームページの構築を支援します。

（1）制作費15万円（税込）～、導入しやすい価格帯でエージェントを支援

- エージェントダッシュホームページ：https://agenthub.jp/dash(https://agenthub.jp/dash/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260115)- 制作イメージ：https://demo3.dash.agenthub.jp/(https://demo3.dash.agenthub.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260115)■ サービスの概要と特徴

一般的なサイト制作よりも手頃な価格帯を実現することで、「最速で事業の入口を整えたい」というニーズに応えます。

（2）専門知識は不要、ヒアリングをもとに最適なデザインをゼロからスピーディに提案

ヒアリングをもとに、本格的な求人サイトのようなデザインやレイアウトに対応します。また、業界特化の知見を活かし、テンプートではなく0からのオリジナルデザインで制作します。

求人情報の一覧表示や詳細ページ、応募フォームの開設、Google Analyticsの設定にも対応。サイト制作のご経験がない方でも、丁寧な伴走支援を行うため、安心してご相談ください。

（3）サイト自体の運用コストを抑えられる

具体的な条件・料金は各社によって異なるため、以下フォームからお問い合わせください。

- 「エージェントダッシュ」お問い合わせはこちらhttps://agenthub.jp/dash/contact(https://agenthub.jp/dash/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260115)■ 開発背景

これまで、独立を目指すエージェントの方々からは、「最低限のサイトを開設したい」「名刺代わりにできるサイトを早く公開したい」といった声が数多く寄せられてきました。

一方で、一般的なサイト制作会社に依頼する場合、初期費用が高額になりやすいことに加え、要件のすり合わせに時間を要し、必要な機能が不足したり、反対に過剰な仕様になったりするなど、コスト・スピード・完成度の面で導入のハードルが高いという課題がありました。

そこで、当社が人材・転職領域で蓄積してきた知見と、持ち前の開発力を活かし、「安価・スピード・構築力」の3点を満たすウェブサイト制作サービスをリリースする運びとなりました。

■ お客様のお声

ネクスプロイド株式会社 向井様

初めて自社の求人サイトを作ろうと考えたとき、どこに頼んだらいいか不安でしたが、このサービスはヒアリングからデザイン、開発、納品までとても丁寧に対応してくださり、短期間で理想通りのサイトが完成しました。求人サイトとして必要な機能が最初からしっかり盛り込まれていて、見た目のデザインも洗練されていて大満足です。



ステップ式応募フォームも採用できたので、応募者が最後まで迷わずに入力できるようになり、以前に比べて応募完了率が大きく改善しました。

コストパフォーマンスも高く、これから人材紹介を始める方にも安心しておすすめできるサービスです。

■ お問い合わせ

サービスの詳細については、以下よりお気軽にお問い合わせください。

- 「エージェントダッシュ」お問い合わせはこちらhttps://agenthub.jp/dash/contact(https://agenthub.jp/dash/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260115)■ 会社概要- 社名：株式会社Lumos- 代表取締役：岩渕 響聖- 事業内容：人材エージェント向け情報管理システム「エージェントハブ」立ち上げフェーズの人材紹介事業者向けウェブサイト制作サービス「エージェントダッシュ」- 設立：2024年1月- 所在地：東京都渋谷区桜丘町22－17 グランドスポット001- 企業URL：https://luumos.com/

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。