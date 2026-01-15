セイ・テクノロジーズ株式会社、株式会社K-model とシステム運用設計分野で業務提携
セイ・テクノロジーズ株式会社 （本社：東京都文京区、代表取締役社長：三瓶 千里） と、株式会社K-model（本社：東京都渋谷区、代表取締役：近藤 誠司） は、システム運用設計分野における SE （システムエンジニア） 支援業務の効率化をテーマに、技術およびノウハウの相互活用を目的とした業務提携を締結いたしました。
業務提携の背景
SE 業務は、設計・構築・運用・ドキュメント作成など多岐にわたり、業務負荷の高さや属人化が課題とされています。セイ・テクノロジーズと K-model は、これらの課題解決に資するソリューションやノウハウを有しており、今回の業務提携により、両社の強みを融合した新たな価値創出を目指します。
提携内容
・顧客向けシステム運用設計に関する共同研究および技術開発
・双方の製品・サービスの相互強化に向けた情報共有
・相互の代理店契約を含む将来的な協業の検討
今後の展望
両社は今回の提携を通じ、SE の作業負荷軽減、業務品質の標準化、属人化の排除を推進し、企業の IT インフラ運用の生産性向上に寄与してまいります。
また、将来的には、両社それぞれのソリューションにおける相互の代理店契約の締結を視野に、より広範囲な協業の推進を検討してまいります。
株式会社K-model について
会社名：株式会社K-model
代表取締役：近藤 誠司
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F?C
事業内容：
・IT システム運用コンサルティング
・IT システム運用設計
・上記に関連するセミナー・研修・講演
・アプリケーション開発
設立：2023年1月
URL：https://k-model.co.jp/
会社概要
会社名：セイ・テクノロジーズ株式会社
所在地：〒112-0005 東京都文京区水道1-12-15 白鳥橋三笠ビル8F
電話：03-5803-2461
代表取締役社長：三瓶 千里
事業内容：サーバーシステムの運用管理ソリューションの提供
・自立分散型サーバー監視ソフト『BOM for Windows』の開発・販売
・高機能ジョブスケジューラー『Job Director』の開発・販売
・サーバー設定仕様書自動生成サービス『SSD-assistance』の開発・販売
・その他、運用管理に関するコンサルティング・技術支援・開発