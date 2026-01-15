¥¢¥»¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉ´½½»Í¶ä¹Ô¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï
ÊªÎ®DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¢¥»¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æü²¼¿ðµ®¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉ´½½»Í¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢Æ¬¼è¡§¿¹ ¶©»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÉ´½½»Í¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¤Î¸ÜµÒ¾Ò²ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¹áÀî¸©µÚ¤Ó»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÎ®DX»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤È³µÍ×
¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¤ä»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÊªÎ®¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î±¿ÍÑ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï2030Ç¯¤Ë¤ÏÌó30¡ó¤ÎÊªÎÌ¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î²þÁ±¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢Í¢Á÷¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤¬DX¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ð±Ä¼ý»Ù¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»Í¹ñÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä¡¢Àè½Ò¤ÎÍ¢Á÷ÎÏÉÔÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÌó10¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ë¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨1¡Ë¡¢ÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿±¿Á÷´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢°Æ·ï¤Î¼õÃí¤«¤éÇÛ¼Ö¡¦ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¡¦¼ÖÎ¾´ÉÍý¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ²½¡£ÊªÎ®¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Î¸úÎ¨²½¤È·Ð±Ä¤Î¸«¤¨¤ë²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¡¦²Ù¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Î°Û¤Ê¤ëÁ´¹ñ¤Î±¿Á÷»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¹Ô¥ëー¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤ä±¿ÄÂÀïÎ¬¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢¶¦Æ±ÇÛÁ÷¡¦Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤ÎÀß·×¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢É´½½»Í¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦Â¸¶¦±É¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¹áÀî¸©¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ëÂè°ìÃÏÊý¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢»Í¹ñÃÏÊý¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÃÏ°è¶âÍ»¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É´½½»Í¥°¥ëー¥×¤È»Í¹ñÃÏ°è¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡ÖÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖDX¤Î¼Â¸½¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤Ê¤É¤Î6¤Ä¤Î½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Ãæ¾®ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤Î·Ð±Ä¤äÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡¢ÊªÎ®¤ÎÄäÂÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÅö¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤¬DX¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÊªÎ®¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼ý»Ù¤Î²þÁ±¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.ascendlogi.co.jp/contact/
¡ÊÃ´Åö¡§µÆÃÓ¡Ë
¢¨1¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤ÎÃÏ°èÊÌ¾Íè¿ä·×¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Þ¤È¤á¤ëÍ¢ÇÛÁ÷¡×¤ò»²¾È
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/2023forum351.html
¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¶ÈÌ³´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÑ»¨¤Ê±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¡¢°Æ·ï¤Î¼õÃí¤«¤éÇÛ¼Ö¡¦ÀÁµá½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢·Ð±Ä¿ôÃÍ¡Ê¸¶²Á¡¦Íø±×Î¨¡¦¼ÖÎ¾²óÅ¾Î¨Åù¤Î¼ý»Ù²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Æ¼ï»ØÉ¸¡Ë¤¬¼«Á³¤È°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ý»Ù²þÁ±¡¦±¿ÄÂ¸ò¾Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ô»ú¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È·Ð±ÄDX¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¾ðÊó¡§https://logix.ascendlogi.co.jp/
Æ³Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡§https://logix.ascendlogi.co.jp/case
Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊªÎ®¤Î¿¿²Á¤ò³«¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2020Ç¯3·î¤ËÁÏ¶È¡£
¡Ö±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ÎÍýÁÛ¤Î·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¡×¤ò»Ö¸þ¤·¼ÖÎ¾Âæ¿ôµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤¬¼ê·Ú¤Ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦·Ð±ÄDX¤¬¤Ç¤¤ë±¿Á÷´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëËµ¤é¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ØÏ¢¾ÊÄ£¤ÎÊªÎ®¶È³¦¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ»ö¶È¤âÃ´¤¤¡¢¥Þ¥¯¥í¤ÎÀ¯ºöÄó¸À¤ÈÁð¤Îº¬¤ÎÁÐÊý¤«¤éÊªÎ®¶È³¦¤ÎDX¤ò»Ù±ç¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÆü²¼¿ðµ®¤Ï¡¢JILS¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷¡¢¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹·Ð±Ä»ØÉ¸Ä´ºº¡×ÀìÌç²È°Ñ°÷¡¢±¿Í¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡ÊTDBC¡ËÍý»ö¡¢Á´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñDX¹ÖºÂ¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¶È³¦¤Î·¼ÌØ¡¦È¯Å¸³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¡£
2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¤Ç11²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Îß·×Ä´Ã£³Û¤Ï18²¯±ß¤ËÅþÃ£¡£
¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡¦²Ù¼ç´ë¶È¡¦¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤ÊÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·µ¬»ö¶ÈÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¦¥·¥êー¥ºBÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://series-b.ascendlogi.co.jp/
¡¦¸ø¼°note¡§https://note.ascendlogi.co.jp/
²ñ¼Ò¾ðÊó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«º½ÅÚ¸¶Ä®2-7-19 ÅÄÃæÊÝÁ´¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æü²¼¿ðµ®
ÀßÎ©¡§2020Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶âÅù´Þ¤à¡Ë
¼Ò°÷¿ô¡§40Ì¾¡¡¢¨2025Ç¯12·î»þÅÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±¿Á÷´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à ¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹¡ÊLogiX¡Ë³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢ÊªÎ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
²ñ¼ÒHP ¡§ https://www.ascendlogi.co.jp/
¥í¥¸¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊÀâÌÀ¥Úー¥¸¡§ https://logix.ascendlogi.co.jp/