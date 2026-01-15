株式会社北陸銀行、営業生産性向上のため「ナレッジワーク社内共有」を導入

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO：麻野耕司）は、株式会社北陸銀行（本社：富山県富山市、頭取：中澤宏）が、「ナレッジワーク社内共有」を導入したことを発表します。

「ナレッジワーク社内共有」の導入により、営業資料や営業ノウハウがすぐに見つかり、使えるようになります。これにより、商談準備の時間を減らすとともに、商談の効果を高めることが可能です。

この度、 株式会社北陸銀行には、営業生産性向上のため「ナレッジワーク社内共有」をご導入いただきました。

■サービス導入の背景

「ナレッジワーク」導入以前は、行内に多くの資料や情報が存在する一方で体系的に管理・共有する仕組みが十分ではなく、業務への活用が限定的になっていました。

「ナレッジワーク」では、営業ツールやノウハウをはじめとしたナレッジが円滑に共有されるようになり、また営業人員が直面する商談シーンとナレッジを直感的に結び付けられるようになるため、提案力の向上や業務効率化に繋がることが期待されます。

■導入にあたってのコメント-株式会社北陸銀行 営業統括部 部長 橘 淳 氏-株式会社北陸銀行 営業統括部 調査役 五十嵐 幹 氏

北陸銀行は「地域を超えて、輝く未来を創る。」というパーパスのもと、広域ネットワークとグループの総合力を最大限に活かし地域社会に貢献することを目指しています。

昨今のお客様ニーズの多様化に適応し、激変する金融環境のなかにあって地域貢献を実現していくためには、より高度な金融知識、ノウハウが求められます。

「ナレッジワーク」の導入により組織の持つ知識やノウハウ、情報がスムーズに共有できるようになることを通して、経験の浅い営業人員でもお客様にわかりやすい提案ができるように支援し、また各人が自走し業務にやりがいが持てるようになることを期待しています。

■セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」：営業力強化や営業生産性向上を1つのツールで実現

営業はあらゆる仕事の中で最も課題の大きい仕事の一つです。企業から見た営業は生産性が低く、個人から見た営業は満足度が低くなっています。セールスイネーブルメントは現場で働く一人ひとりの営業担当の成果創出や能力向上を支援するメソッドです。AIを活用したセールスイネーブルメントを通じて、営業組織の生産性に加え、営業担当の成長実感・貢献実感の向上を実現します。

現在、営業DXといったテーマに取り組んでいらっしゃる大手企業・成長企業様にご導入いただき、専門性の高いコンサルタントの伴走により、改革・改善をご支援させていただいております。

また当社は、セールスイネーブルメントクラウド「ナレッジワーク」のご利用企業の皆様に安全・安心にサービスをご利用いただき、イネーブルメントに邁進していただける環境をご提供するために、以下のクラウドサービスに関する情報セキュリティの国際規格の認証を取得しております。

・ISO 27001（ISMS）

・ISO 27017（クラウドセキュリティ認証）

・ISO 27701（プライバシー認証）

現在、「ナレッジ」「ワーク」「ラーニング」「ピープル」の4領域でマルチプロダクトを展開・拡充しています。今後営業領域では、これまで蓄積してきたイネーブルメントメソッドとデータをもとに、営業担当者の様々な仕事を自律的に支援を行うセールスAIエージェントの開発を進めてまいります。

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。働く人たちにイネーブルメントを届け、プロダクトを通じて優れたワークエクスペリエンス（業務体験）を実現するため、現在は主に大手企業を対象に営業支援およびセールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」を中心に開発・提供しています。主にNTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模で導入され、セールスイネーブルメントを実現するための基盤として選ばれています。

セールスイネーブルメントAIなら「ナレッジワーク」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit-product