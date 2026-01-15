MUIC・大林組・スタートアップ3社が協業

一般社団法人関西イノベーションセンター

一般社団法人関西イノベーションセンター（MUIC Kansai、所在地：大阪市中央区、理事長：早乙女実）は、株式会社大林組（本社：東京都港区、社長：佐藤俊美）、スタートアップ3社（株式会社BLUEISH、aora株式会社、SBINFT株式会社）と協業し、大林組が推進する「みんまち(R)プロジェクト」(※1)のうち、オフィスワーカーと遊休スペースを持つ施設所有者、サービス事業者をつなぐマッチングサービス「みんまち(R)SHOP」の強化・拡充に向けた実証実験を2026年2月より開始します。

本実証実験では、オンライン上のコミュニティとリアルをつなぐ新たなコミュニティの形成や、ポイントインセンティブによる脱炭素行動の促進、NFT技術（※2）を活用した新しいサービスを通じて、利用者の体験価値とエンゲージメント向上を図り、オフィスワーカーへの新たなウェルビーイング体験の提供を目指します。

１． 背景

MUIC Kansaiは、社会課題解決に取り組むオープンイノベーション拠点として、企業が抱える課題を起点に、スタートアップの先進技術やアイデアを結びつけ、実証実験や事業化を支援しています。

大林組は、エリア生活者のウェルビーイング向上に資するソリューション提供を通じて、生活者視点によるエリアの価値向上を図ることを基本方針とし、先進的な技術やサービスの社会実装に取り組んでいます。

都市や地域社会が抱える課題は多様化・複雑化しており、従来の枠組みだけでは解決が難しいケースも増えています。今回の実証実験では、MUIC Kansaiの課題解決プログラムの支援により、みんまちSHOPを舞台に、スタートアップが持つ柔軟な発想や新しいテクノロジーと、大林組のまちづくりの知見やネットワークを組み合わせます。これらの相乗効果により、オフィスワーカーの声やニーズを起点とした、ウェルビーイング向上に資する新たなサービスや仕組みの創出に取り組みます。

2． 実証内容

みんまちSHOPにおいて、スタートアップ3社の先進技術やサービスを活用し、利用者体験の拡充を図ります。各社の取り組みは以下のとおりです。

3． 今後の展望

実証実験における各社の取り組み[表: https://prtimes.jp/data/corp/94621/table/148_1_2213862e596c7d1ff1b49bcd7608b85b.jpg?v=202601160252 ]

本実証実験で取得を予定する、みんまちSHOPユーザーの行動やAIとのコミュニケーションデータは、対象エリアの貴重な一次データであり、オフィスワーカーを中心としたエリア生活者のインサイト分析に活用します。実証実験後も施設所有者やサービス事業者とともに、得られたデータをまちづくりに生かすことで、エリアのウェルビーイング向上につながる新たな価値や体験の創出に取り組みます。

大林組は今後さらにMUIC Kansaiとの連携を強化し、スタートアップ企業の知見・技術を生かしたイノベーションの共創を推進していきます。

※1 みんまちプロジェクト

大林組が展開する、街・働く人・施設をつなぎウェルビーイング実現を目指すまちづくりプラットフォーム

https://www.obayashi.co.jp/solution_technology/well-being/index028.html

※2 NFT（Non-Fungible Token、非代替性トークン）

ブロックチェーン技術を用いて唯一性を持たせたデジタル資産

※3 PUC (Play User Credit(Coin))

aora株式会社が提供する、カーボンクレジットをポイントのように運用できる独自トークンシステム

※4 ダイナミックNFT

従来のNFTと異なり、発行後も状態や属性が変化できるNFT。外部データや条件に応じてリアルタイムに更新可能

【各社概要】

●株式会社大林組

所在地：東京都港区港南2丁目15番2号

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 佐藤俊美

創業:1892年1月

URL：https://www.obayashi.co.jp/

事業内容：国内外建設工事、地域開発・都市開発・その他建設に関する事業、エンジニアリング・マネージメント・コンサルティング業務の受託、不動産事業ほか

●株式会社BLUEISH

所在地：東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル9F

代表者：代表取締役 為藤アキラ

設立：2018年

URL：https://www.blueish.co.jp/

事業内容：法人向けAIエージェントプラットフォームの提供/支援、生成AIリスキリング/コンサルティングの提供、AI技術を活用した、サービスの開発/提供

●aora株式会社

所在地：東京都渋谷区代官山町13-5

代表者：代表取締役 CEO 堀井紳吾

設立：2025年

URL：https://www.ao-ra.com/

事業内容：カーボンクレジット連動ポイントサービス等

● SBINFT株式会社

所在地：東京都港区六本木1丁目6-1 泉ガーデンタワー

代表者：代表取締役 近藤智彦

設立：2015年

URL：https://sbinft.co.jp/

事業内容：NFT技術を活用した各種サービス等

●一般社団法人関西イノベーションセンター

所在地：大阪市中央区伏見町3丁目6番3号

代表者：理事長 早乙女 実

開業：2021年 2月

URL：https://www.muic-kansai.jp/

事業内容：株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよび株式会社三菱UFJ銀行が設立した、一般社団法人関西イノベーションセンターが運営するオープンイノベーションの創出拠点。大企業とスタートアップ、自治体等が連携し、観光産業等の課題解決とともに新たな事業創出を目指した活動を実施。