オープンエイト、生成AI時代のプロダクト進化を見据え 秋山翔太郎をCPOに迎え経営体制を強化

株式会社オープンエイト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：高松雄康、以下オープンエイト）は、秋山翔太郎がChief Product Officer（CPO）に就任したことをお知らせいたします。

オープンエイトは、企業向けAIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」（ビデオブレイン）及びAIナレッジマネジメント「Open BRAIN」（オープンブレイン）をはじめとするプロダクトを通じて、企業の情報伝達や人材育成、業務変革を支援してきました。生成AIの進化により、プロダクトに求められる役割は「効率化」から「成果創出」へと大きく変化しており、プロダクトそのものが事業成長を牽引する重要性が一層高まっています。

今回のCPO就任は、こうした環境変化を踏まえ、生成AI時代におけるプロダクト戦略・開発体制・ユーザー体験の進化を加速させることを目的としたものです。

秋山は、エンジニアとしてのバックグラウンドを持ち、スタートアップから大規模サービスまで幅広いプロダクトの立ち上げ・成長を牽引してきました。国内外でのプロダクトマネジメント、新規事業開発、生成AI領域での実践経験を活かし、プロダクトビジョンの策定からロードマップ設計、開発・UX・データ活用までを横断的に統括します。

● 秋山翔太郎 プロフィール

2017年にグリー株式会社に入社。キュレーションメディアのWebエンジニア/PdMとして新機能開発やSaaSプロダクトの立ち上げを行う。2020年よりヤフー株式会社に入社。ECプロダクト横断の販促領域にてProduct Ownerとして開発をリード。

同時期に複数のスタートアップで開発/プロダクトマネジメントのコンサルティングにも従事。2021年にサンフランシスコへ拠点を移し、Dentsu Innovation Studio Inc. に参画。

Senior Product Managerとして、Media/Web3/CreatorEconomy/GenerativeAI領域の新規事業開発、PoC推進、プロダクト開発に従事。

個人としても日本のスタートアップ支援や米国進出サポートを行う。

スタンフォード大学ビジネススクールにてExecutive向けプロダクトマネジメントプログラムを修了。

2025年8月、オープンエイト入社。プロダクトマネジメント領域を管掌。



● 「プロダクトを、事業成長のエンジンに」 秋山翔太郎 CPO就任コメント

私はこれまで、ソフトウェアエンジニアおよびプロダクトマネージャーとして、事業・プロダクトの立ち上げからグロース、さらには米国における新規事業開発まで、国内外で幅広いプロダクトづくりに携わってきました。

その中で一貫して「技術・プロダクトを通じて、ユーザーの体験価値をいかに最大化するか」という視点を大切にしてきました。オープンエイトは、コンテンツ領域において確かな実績と独自の技術基盤を有し、今まさに次の成長フェーズへと進もうとしています。

すでにコーディングエージェントの導入により生産性が150％増加しており、これからAIを用いたデザインプロセスやSpec-Driven Developmentの導入をして大きく生産性向上をできると思っています。

CPOとして、プロダクト戦略の明確化と実行力の強化を通じて、プロダクトと事業、そして組織をさらに成長させていく役割を担ってまいります。プロダクトを起点に価値ある体験を継続的に生み出し、オープンエイトのVisionである「世界を豊かにするコンテンツテクノロジーカンパニーになる」の実現に貢献してまいります。



● 会社概要

オープンエイトは、自然言語処理とコンピュータービジョンを中心とする独自のAI技術を開発し、アルゴリズム・ソフトウェアモジュール群からなる “OPEN8 CORE TECHNOLOGY” を保有するコンテンツテクノロジーカンパニーです。

「あらゆる企業の情報活用をサポートするリッチコンテンツプラットフォームの実現」をコンセプトに、OPEN8 Platformとして、誰でも簡単にクオリティが高い動画を制作できるAIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」や、AIを活用して誰でも簡単に社内のさまざまなナレッジを自動でコンテンツ化して共有できる、AIナレッジマネジメント「Open BRAIN」、それらの情報を簡単に分析・データ化できる「Insight BRAIN」を提供しています。

累計約1,000社の企業が、OPEN8 Platformの活用を通じて人材開発や業務標準化、社員エンゲージメントの向上、効果的な新卒採用などを実現しています。特に日経225に採択されている企業の40%以上が弊社サービスを利用しており大企業での導入が進んでおります。



株式会社オープンエイト

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 高松雄康

本社所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 WeWork日比谷パークフロント

設立：2015年4月10日

事業内容：SaaS事業・API／MLaaS事業

https://open8.com/