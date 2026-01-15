ASUS、アジア最大級のHPC国際会議「SCA/HPC Asia 2026」に出展

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社（以下ASUS）は、2026年1月26日（月）から1月29日（木）まで大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）にて開催される、アジア最大級のハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）分野における国際会議「SCA/HPC Asia 2026」に出展します。

本会議は、日本で初めての合同開催となるHPC分野の主要国際会議であり、研究機関、大学、企業など、幅広い分野の関係者が参加予定です。ASUSは本展示会において、AI・HPC用途に最適化された最新GPUサーバーを中心に、研究用途からエンタープライズ環境まで多様なユースケースに対応するサーバーおよびAIインフラソリューションをご紹介します。

また本展示では、AIの企画・開発段階に留まらず、本番運用までを見据えたAIインフラの実装と運用を支援する包括的なプラットフォーム 「ASUS AIファクトリー(https://www.asus.com/event/ASUS-AI-FACTORY/jp/)」 の取り組みについてもご紹介します。

■開催概要

イベント名：SCA/HPC Asia 2026(https://www.sca-hpcasia2026.jp/jp/index.html)

開催日：2026年1月26日（月）～1月29日（木）

※展示会は1月27日（火）より開始

会場：大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）

参加費：有料

参加登録URL：https://www.sca-hpcasia2026.jp/jp/registration.html

■ASUS 出展ブース

ブース番号：G11

■ ASUS フォーラム講演セッション

開催日時：2026年1月29日（木）11:00～11:15

講演会場：3階 展示会場内フォーラムエリア

講演者：下東 隆宏氏

（ASUS JAPAN OPビジネスグループ コマーシャル事業本部 コマーシャル営業部 インダストリアルプロダクト課 シニアビジネス開発マネージャー）

講演タイトル：

～ASUS AIファクトリー、AIの開発・展開を～

“工場のライン”のように自動化・標準化して加速するための包括的なプラットフォーム

セッション概要：

本セッションでは、ASUS AIファクトリーの全体図をもとに、AIをPoCで終わらせず、開発・学習・展開・運用までを“工場の生産ライン”のように自動化・標準化するアプローチをご紹介します。研究機関からエンタープライズまでの活用事例を交え、AIを事業変革の中核として活用するための実践的なヒントを解説します。

※本イベント参加者は自由にご観覧いただけます。

■ ASUS AI ファクトリーについて（ソリューション概要）

ASUS AI ファクトリーは、企業がデータから価値あるインテリジェンスを生み出し、アイデアを実際の AI ソリューションへと迅速に拡張するための包括的な AIプラットフォーム です。ハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合したホリスティックなエコシステムにより、生成 AI や大規模 AIモデルを含む多様なAI ワークロードを開発・展開・運用まで一貫してサポートします。

詳細：https://www.asus.com/event/ASUS-AI-FACTORY/jp/

■ 主な出展製品

【AIスパコン・LIVEデモ】

ASUS Ascent GX10 | NVIDIA DGX Spark をベースにした、NVIDIA(R) GB10 Grace Blackwell Superchip 搭載のコンパクトなデスクトップ型AIスーパーコンピューター。

ブースでは、実機を用いたデモを実施し、あらかじめプリロードされた NVIDIA AI Software Suite を表示することで、短時間で利用可能なAI開発ツールを実際にご覧いただけます。

製品概要：https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/desktop-ai-supercomputer/ultra-small-ai-supercomputers/asus-ascent-gx10/

【NVIDIA HGX B200 GPUサーバー】

ESC NB8-E11 | NVIDIA Blackwell HGX B200 を8基搭載した 10U GPU サーバー。

製品概要：https://servers.asus.com/jp/products/Servers/GPU-Servers/ESC-NB8-E11/

【NVIDIA MGX GPUサーバー】

ESC8000A-E13P | AMD EPYC 9005 デュアルプロセッサ 4U NVIDIA MGXサーバー。

8つのデュアルスロットNVIDIA(R) H200 GPUまたはNVIDIA RTX PRO(TM) 6000 Blackwell Server Editionに対応。

製品概要：https://servers.asus.com/jp/products/Servers/GPU-Servers/ESC8000A-E13P/

【ラックサーバー・ストーレジサーバー】

RS501A-E12-RS12U | AMD EPYC 9005 シングルプロセッサ搭載1Uサーバー。

製品概要：https://servers.asus.com/jp/products/servers/rack-servers/RS501A-E12-RS12U

最先端のAI・HPC技術を支えるASUSの最新ソリューションを、ぜひ会場にてご覧ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ASUS：AIスーパーコンピューティング分野のドメインエキスパート

AIスーパーコンピューティング分野における知見と実績を基に、AIサーバーを中心とした包括的なAIインフラソリューションを提供しています。

NVIDIA(R)、Intel(R)、AMD(R)との協業のもと、設計から導入、検証までを一貫して支援し、パフォーマンスや運用効率、TCOの最適化に取り組んでいます。

また、最適化されたソフトウェアスタックやクラウドベースのアプリケーションサービスを通じて、企業がAIを活用したサービスやビジネスを迅速に市場へ展開できるよう支援しています。

さらに、SPEC CPU(R)やMLPerf(TM)での評価実績を通じ、実運用を想定した性能と信頼性を示しています。

ASUS サーバー公式サイト

https://servers.asus.com/jp

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan