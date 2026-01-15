BlueBank、経営者を雇用する新たな仕組み「週3日勤務制度」を導入

BlueBank株式会社

経営者の時間を生み出し、挑戦を支える会員制プラットフォーム「BlueBank」を提供するBlueBank株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：杉守 一樹、以下「BlueBank」）は、2026年1月より経営者を正社員として雇用する新たな制度「週3日勤務制度」を導入したことをお知らせいたします。

本制度は、経営者を正社員として雇用し、週3日（週24時間）BlueBankの業務にコミットしてもらう雇用モデルです。

経営者にとっては、企業経営という挑戦を継続しながら、そこで培った知見やスキルを、経営者向けサービスを提供するBlueBankで活かせるメリットがあります。

BlueBankは本制度を通じて経営者という希少な人的資本を社会に循環させるとともに、企業経営という「挑戦」が継続する社会の実現を目指してまいります。

■ 制度導入の背景

-経営者の経験を社会に循環させる

経営者は事業の立ち上げや資金繰り、人材マネジメント、重要な意思決定といった希少な経験を持つ人的資源です。しかし、その経験が活かされるのは自らの会社経営にとどまり、社会全体の損失につながっていると考えています。

こうした中で、経営者が他社に関わる手段は業務委託や顧問という形態に限られることが一般的です。このような関与では責任や意思決定の範囲が限定され、経営者が当事者として深く関与することが難しいという課題があります。

本制度は、経営者の希少な経験を社会全体に活かすための新たな雇用モデルであり、経営経験を一度きりの個人資産として終わらせるのではなく、社会で再利用可能な共有資産へと転換していく仕組みだと考えています。

-「経営という挑戦」が継続する社会を目指す

「起業や経営は背水の陣である」という固定観念から、収入の不安定さや将来への不確実性を理由に起業を躊躇したり、早期に事業から撤退するケースが少なくありません。経営者が企業経営という挑戦を継続するためには、挑戦を続けながら生活を安定させ、なおかつ知見やスキルを得られる場が必要だと考えています。

本制度によって経営者は企業経営を続けつつ、経営者向けのサービスを提供するBlueBankに正社員として参画することで、自社単独では得られない規模や視点での経営経験を積むことが可能になります。

これにより、企業経営という挑戦の総量を社会全体で増やしていくことを目指します。

当社のメリット -新たな雇用モデルで優秀な人材を採用し、体験価値の向上を目指す

BlueBankは経営者に特化した会員制サービスを提供しているため、社員自身が経営者であることは顧客と同じ立場から課題やニーズを理解できる強みになります。

このため、経営者が正社員として参画することで顧客のサービス体験価値の向上につながると考えています。

さらに、週3日という雇用形態により、転職市場には現れにくい優秀な経営人材を獲得できる点も当社にとって大きな競争優位性となります。

また、経営者が一社の専業にとどまることなく複数の事業に経験を循環させることが当たり前になれば、その先の挑戦にもつながっていくと考えています。

■ 制度の特徴

- 無期雇用雇用期間の定めがない正社員として雇用- 勤務時間所定労働時間は1日8時間、週24時間を基本- 給与水準同等職務にある通常の正社員の給与を基準に、所定労働時間に応じて按分- 人事評価通常の正社員と同一基準（勤務時間や職務範囲を考慮）- 社会保険・雇用保険への加入は選択可能法定要件を満たす場合に加入対象となり、本人の状況に応じて加入先を選択可能- 通常の正社員から短時間正社員への転換も可能通常の正社員から週3日勤務制度への転換も、業務状況や本人能力等を勘案して認める

■ 業務委託や顧問ではなく「正社員」である理由

本制度において業務委託や顧問ではなく正社員という雇用形態である背景には、経営者の経験を外部の知見ではなく当事者の意思決定として組織に組み込みたいという考えがあります。

業務委託や顧問という関わり方では、責任や関与の深さが限定され、意思決定の主体にはなりづらいという構造的な制約があります。経営者が持つ知見や判断力は単なる助言としてではなく、実際の事業推進や組織運営の中でこそ最大限に発揮されるものだと考えています。

正社員として参画することで、経営者はBlueBankの一員として事業の成果に責任を持ち、顧客価値の創出に主体的に関与していただきたいと考えています。

さらに、無期雇用という形をとることで経営者は収入や社会保障の安定を確保しながら挑戦を続けることができ、企業経営というリスクの高い挑戦を社会として支える仕組みを目指します。

■ 事例

2026年1月1日付で本制度の第一号となる社員が入社しました。

第一号社員の声

自らの可能性をさらに広げていきたいと考え、BlueBankへの入社を決めました。

自分の会社では飲食店を複数経営していますが、それと合わせてBlueBankで正社員として働くことで、自分の会社規模では実現できない社会的インパクトを生み出せると感じました。

加えて、企業経営で経験したことを社会に還元したいという思いがあり、経営者向けに特化したサービスを提供するBlueBankで働くことで、自らの経営経験をお客様である経営者の方々に還元できるという点も魅力的でした。

会社経営での知見やスキルをBlueBankで活かし、BlueBankの業務を通じて得た経験を今度は自らの経営に活かしていく、そのような好循環を生んでいきたいと考えています。

■ 今後の取り組み

BlueBankでは今後も、部門の統括や責任者クラスを中心に週3日勤務制度による経営者の雇用に積極的に取り組んでまいります。

本制度にご関心のある経営者の方は、下記よりお気軽にご面談をお申込みください。

週3日勤務制度 カジュアル面談はこちら :https://herp.careers/v1/bluebank/MLhCxIttUVac対象は経営者の方です。

BlueBank とは

アプリ一つで経営者の煩雑な事務作業から資金繰り支援、決算対策、資産形成、さらにはライフスタイルの充実までをワンストップでご提供する会員制のプラットフォームです。

多くの経営者は会社を守るために日々の業務に追われ、休日も働き、結果として未来をつくるための挑戦に向かう時間を割けないという課題に直面しています。

BlueBankは、そんな経営者の「奪われた時間」を取り戻し、挑戦できる環境をご提供するサービスです。