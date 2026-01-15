訪れて良かった京都のパワースポットは？成人男女200人調査の結果を公開（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（ https://happymail.co.jp/ ）は、成人男女200人を対象に「京都のパワースポット」に関するアンケート調査を実施し、調査結果および図表素材を公開しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、「京都のパワースポット訪問経験の有無」「訪問の目的・理由」「印象に残ったスポットと体験談（自由回答）」を聴取しています。

調査結果の詳細データおよび図表は、報道・記事制作時の引用素材として特設ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/spiritual/kyoto/

1.京都のパワースポットを「訪れた経験がある」は64.0%

成人男女200人に「これまでに京都のパワースポットを訪れた経験がありますか？」と尋ねたところ、「ある」は64.0%（128/200）でした。

【内訳（人数）】

● ある：男性66人／女性62人（計128人）

● ない：男性34人／女性38人（計72人）

2.訪れる目的は「観光として」が最多（45.3%）

「訪問経験がある」と回答した128人に、京都のパワースポットを訪れる最も大きな目的・理由を尋ねたところ、「観光として」が45.3%（58/128）で最多となりました。次いで、「運気アップのため」31.3%（40/128）、「気分転換やリフレッシュのため」18.8%（24/128）が続きました。

※本設問の母数は「訪問経験者128人」です。

【内訳（人数）】

● 観光として：男性28人／女性30人（計58人）

● 運気アップのため：男性21人／女性19人（計40人）

● 気分転換やリフレッシュのため：男性14人／女性10人（計24人）

● 友人や家族とのイベントとして：男性3人／女性2人（計5人）

● その他（縁切りのため）：男性0人／女性1人（計1人）

3.実際に「行ってよかった」と挙がった京都のパワースポット（自由回答）

訪問経験者128人に「京都で最も印象に残っている、または効果を感じたパワースポットはどこですか？また訪れた際のエピソードも教えてください」と自由回答で尋ねたところ、**「八坂神社」「伏見稲荷大社」「清水寺」「貴船神社」**を挙げる回答が多く見られました。

以下は回答の一部です（※個人の感想です）。

3-1.八坂神社

【寄せられた体験談（一部）】

・厄除けをしにお参りしたら少しずつ生活が改善された。（男性）

・厄除けで行きました。行ってから運気が良くなりました。（男性）

・疫病退散の願いを家族、親戚一同で参拝しました。そのおかげで、毎年流行るインフルエンザにはかかっていないです。（女性）

八坂神社は、全国にある八坂神社、祇園信仰神社の総本社です。

厄除け・疫病退散のご利益がある神社として信仰されており、疫病・災厄の除去を祈る日本三大祭の「祇園祭」も有名です。

自由回答では、「厄除けで運気が良くなった」「インフルエンザにかからなかった」などを参拝後の出来事として挙げた声が寄せられました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/185_1_396d0861b009226507550bd529e5269e.jpg?v=202601160552 ]



3-2.伏見稲荷大社

【寄せられた体験談（一部）】

・頂上まで上がったその数日後に懸賞で当選した（男性）

・行った後から仕事やプライベートが充実した。（女性）

・参拝したすぐ後から商売繁盛するようになりました。（女性）

伏見稲荷大社は、全国に約3万社あるといわれる稲荷神社の総本宮です。

宇迦之御魂大神をはじめ五柱の神様が祀られており、五穀豊穣や商売繁盛、家内安全、諸願成就のご利益があるとされています。

神域である稲荷山全体にはパワースポットが点在しており、山中を巡る「お山巡り」も行われています。

自由回答では、「頂上まで上がったら懸賞が当たった」という声もありました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/185_2_1a15890ed7a54d35197f54ac6229388b.jpg?v=202601160552 ]



3-3.清水寺

【寄せられた体験談（一部）】

・訪れたときに心がすっと落ち着き、その年に仕事で大きなチャンスを掴めた（男性）

・清らかな空気と舞台からの景色に心が浄化されるような感覚がありました。（女性）

・参拝した年に仕事で大きなチャンスを掴め、パワースポットの効果を感じました。（女性）

清水寺は、「清水の観音さん」と呼ばれ親しまれている十一面千手観世音菩薩を御本尊とする寺院です。

観音さまはすべての求めに応じて救いの手を差し伸べる慈悲深い仏様であり、無病息災、立身出世、良縁などのご利益があるとされています。

自由回答では、「心がすっと落ち着いた」「心が浄化されるような感覚があった」「仕事で大きなチャンスを掴めた」など、前向きな変化を感じられた声が寄せられました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/185_3_e1f55ece09fc57aa7af2e075f7d92714.jpg?v=202601160552 ]



3-4.貴船神社

【寄せられた体験談（一部）】

・起業したときに参拝して利益が毎年増えている（男性）

・水の神さまがいる場所で、森の中を歩くだけで心がすーっと軽くなったのを覚えています。（男性）

・参拝して1ヶ月後に大きな仕事が決まり、無事成果を上げることができパワースポットの効果を感じました。（女性）

貴船神社は水の神である高龗神が祀られている、全国に約2,000社ある水神の総本宮です。

諸願成就や縁結び、運気隆昌といったご利益があり、奥宮の本殿の下には神秘的なパワーを持つ龍穴があるとされています。

自由回答では、「仕事で成果を上げられた」「心が軽くなった」など、運気上昇や癒しを感じたという声もありました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/42380/table/185_4_14bad319f0b203ce0af7f829577ba270.jpg?v=202601160552 ]調査結果まとめ

本調査では、京都のパワースポット訪問経験は64.0%（128/200）でした。

また、訪問目的は「観光として」45.3%（58/128）が最多となり、次いで「運気アップのため」31.3%（40/128）が続きました。



調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/spiritual/kyoto/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年10月23日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ： https://happymail.co.jp/happylife/spiritual/kyoto/

