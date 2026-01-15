Megadap ETZ21/ETZ21 Pro/ETZ21 Pro+ ファームウェアアップデート：Ver.2.04 公開

株式会社焦点工房

Megadap（メガダプ）ETZ21、ETZ21 Pro、ETZ21 Pro+ (ソニーEマウントレンズ → ニコンZマウント変換）電子マウントアダプターのファームウェアアップデート Ver.2.04を公開いたします。

[ 更新内容 ]

■ズームレンズでズーム操作時のフォーカス精度を最適化

■Viltrox AF 85mm F2.0 EVOとNikon ZRの組み合わせにおける互換性を向上

■電子接点のないマニュアルレンズ使用時に、手ブレ補正の補正効果を最適化（※ETZ21 Pro+のみ）

ニコンカメラのメニュー内にある「フォーカスリングの角度設定」を利用し、装着レンズの焦点距離情報を設定することで、手ブレ補正機能が協調して動作します。

操作方法

カメラのメニューから「カスタムメニュー」→「f：操作」→「フォーカスリングの角度設定」を選択し、使用するレンズの焦点距離に対応する数値を設定してください。対応する角度と焦点距離は以下の通りです。

ノンリニア：50mm / 角度 90度：14mm以下 / 角度 120度：20mm /角度 150度：25mm /角度 180度：30mm / 角度 210度：35mm / 角度 240度：40mm / 角度 270度：45mm / 角度 300度：60mm / 角度 330度：70mm / 角度 360度：80mm / 角度 540度：85mm / 角度 720度：95mm / 最大：105mm以上

[ 更新情報の詳細 ]

ファームアップデートダウンロードに関しては以下の「焦点工房サポートページ」(http://www.stkb.co.jp/support.html#etz21Pro)をご覧ください。

About Megadap

Megadap（メガダプ）は、電子マウントアダプターの開発・製造を専門とするテクノロジー企業 GABALE Electronic Technology Co.、Ltd のブランドです。Megadap製品は、メカニズム、ソフトウェア、データ解析、それぞれの分野に精通したエンジニアの協力により生まれた製品です。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

