TOKIUMときらぼしビジネスオフィスサービス株式会社が提携、経理AIエージェントで将来的な労働力不足の解消を支援

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、きらぼしビジネスオフィスサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役:沼田正則、以下略称「きらぼしビジネスオフィスサービス」）とパートナー契約を締結し、きらぼしビジネスオフィスサービスによる経理AIエージェントTOKIUMの取り扱いが開始されたことをお知らせします。

■背景

2030年には644万人の労働力不足が予測されるなど*1、少子高齢化による生産年齢人口の減少が深刻な社会課題となっています。東京都においても、生産年齢人口は2025年をピークに減少をはじめ、2060年には最盛期の7割程度まで減少すると予想されています*2。

将来的な労働力不足の解消のため、AIによる労働力の確保が期待される一方、特に中堅・中小企業をはじめとする多くの企業では、人材の不足などによってAI活用が進んでいないのが現状です。

*1出典：パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計 2030」

*2出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」

■概要

今回のパートナーシップ契約締結により、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの法人顧客へ経理AIエージェントTOKIUMを紹介します。AI活用を促進することで、特に東京都を中心とした中堅・中小企業の持続的な発展を支援してまいります。

なお、今回の契約にともない、TOKIUM経費精算、TOKIUMインボイスなど、TOKIUMが提供するクラウドサービスの取り扱いも開始されます。

■きらぼしビジネスオフィスサービス 代表取締役 沼田正則様からのコメント

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループは、「金融にも強い総合サービス業」を将来像に掲げています。労働力の不足は、これからの日本にとって避けることのできない経営課題です。東京においても、中堅中小企業を中心に将来的な人手不足や事業の存続に課題を感じる経営者の方が増えているように感じます。TOKIUMとパートナー契約を締結し、バックヤード業務の効率化を提案することで、融資以外の面からも企業を支え、お客様のさらなる発展へと貢献していきたいと考えています。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェントTOKIUMは、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動化を推進するサービスです。出張手配や承認、突合といった定型的な経理作業からビジネスパーソンを解放します。

TOKIUMは、10年以上にわたる8,000人以上のオンラインオペレーターによる豊富な実績とデータ処理ノウハウを基盤としており、実用性の高いAIエージェントを早期に提供可能です。本サービスを通じて、主に中小・中堅企業へデジタル労働力を提供し、企業の生産能力向上を支援します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/

■きらぼしビジネスオフィスサービス(株)について

設立：2021年4月1日

代表取締役：沼田正則

所在地：東京都港区南青山三丁目10番43号

資本金：10百万円

事業内容：・東京きらぼしフィナンシャルグループのグループ企業に共通する業務

（給与計算・福利厚生、物件費・決算、総務業務、計数集計、内部統制等）

・企業への給与計算サービス等、各種システム提供

URL：https://kiraboshi-bos.co.jp/