Aeva Omni - 物理 AI アプリケーション向け、新カテゴリーの4D LiDAR

◆ Aeva Omni とは

Aeva Omni は、Aeva が独自開発した周囲の環境認識を高解像度で実現する最新 4D LiDAR センサーです。独自の「FMCW（周波数変調連続波）」技術により、物体の位置と速度を同時に検出しつつ、環境光や他の LiDAR からの干渉に強いセンシングを実現します。

特長：

- 360°（水平） × 90°（垂直）の広視野カバレッジ- 85mm のコンパクト筐体で最大 80m の近距離センシング- 同時に位置と速度の検出が可能な高精度パースペクション- IP68 / IP69K の高い耐環境性能（雨・埃・高圧洗浄に対応）- 自動運転モビリティ、ロボティクス、ドローン、倉庫自動化、スマートインフラまで幅広い用途に対応



◆ Aeva Omni が切り拓く未来

Aeva Omni の登場により、これまで検知が難しかった狭所・複雑環境での高精度リアルタイムセンシングが可能になります。動きのある物体や人、機器などが入り組む現場においても、従来の LiDAR では捉えづらい近距離挙動を明確に把握できるようになり、自動化プラットフォームの安全性と効率をさらに高めます。この製品は、従来 Aeva が提供してきた長距離自動車用途向けセンサーに加え、近距離・広視野領域をカバーする新たなポートフォリオとして位置付けられます



◆ 製品提供開始時期

Aeva Omni は 2026 年後半から顧客向け評価パイロット提供を開始、量産は 2027 年を予定しています。



◆ FMCW方式LiDARの性能はデモで確認可能

Aeva Omniの出荷は2027年以降となりますが、

- オンラインデモ- 旧モデル Aeries(TM) II

を通じて、FMCW方式LiDARの特長である「距離＋速度の同時計測」などの主要性能をご確認いただくことが可能です。



■ ご購入・お問い合わせ

ジオサーフはAeva社の日本正規代理店として、

- 製品導入のご相談- 技術的サポート- アプリケーション提案- デモおよび評価支援

を一元的に提供しております。今後も国内ユーザーの皆様に向けて、FMCW方式LiDARの普及とサポート体制の拡充に努めてまいります。

■ ジオサーフ株式会社について

ジオサーフ株式会社（英語名：GEOSURF CORPORATION）は、2002年2月設立、GNSS受信機、ドローン、LiDARソリューション、精密農業ソリューションなどを含む測位・計測機器およびそれら関連ソフトウェアの販売・サポート、そして開発を手がけています。国内外の先進的な測位・計測技術を日本市場に提供し、測量、建設、林業、農業などの幅広い分野において、現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。