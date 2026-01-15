Aeva Omni - 物理 AI アプリケーション向け、新カテゴリーの4D LiDAR
◆ Aeva Omni とは
Aeva Omni は、Aeva が独自開発した周囲の環境認識を高解像度で実現する最新 4D LiDAR センサーです。独自の「FMCW（周波数変調連続波）」技術により、物体の位置と速度を同時に検出しつつ、環境光や他の LiDAR からの干渉に強いセンシングを実現します。
特長：
- 360°（水平） × 90°（垂直）の広視野カバレッジ
- 85mm のコンパクト筐体で最大 80m の近距離センシング
- 同時に位置と速度の検出が可能な高精度パースペクション
- IP68 / IP69K の高い耐環境性能（雨・埃・高圧洗浄に対応）
- 自動運転モビリティ、ロボティクス、ドローン、倉庫自動化、スマートインフラまで幅広い用途に対応
◆ Aeva Omni が切り拓く未来
Aeva Omni の登場により、これまで検知が難しかった狭所・複雑環境での高精度リアルタイムセンシングが可能になります。動きのある物体や人、機器などが入り組む現場においても、従来の LiDAR では捉えづらい近距離挙動を明確に把握できるようになり、自動化プラットフォームの安全性と効率をさらに高めます。この製品は、従来 Aeva が提供してきた長距離自動車用途向けセンサーに加え、近距離・広視野領域をカバーする新たなポートフォリオとして位置付けられます
◆ 製品提供開始時期
Aeva Omni は 2026 年後半から顧客向け評価パイロット提供を開始、量産は 2027 年を予定しています。
◆ FMCW方式LiDARの性能はデモで確認可能
Aeva Omniの出荷は2027年以降となりますが、
- オンラインデモ
- 旧モデル Aeries(TM) II
を通じて、FMCW方式LiDARの特長である「距離＋速度の同時計測」などの主要性能をご確認いただくことが可能です。
■ ジオサーフ株式会社について
ジオサーフ株式会社（英語名：GEOSURF CORPORATION）は、2002年2月設立、GNSS受信機、ドローン、LiDARソリューション、精密農業ソリューションなどを含む測位・計測機器およびそれら関連ソフトウェアの販売・サポート、そして開発を手がけています。国内外の先進的な測位・計測技術を日本市場に提供し、測量、建設、林業、農業などの幅広い分野において、現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。