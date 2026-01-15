横浜発、企業と共につくる共創スタジオ「ヨコハマブランドデザイン」始動

写真拡大

株式会社ドーモ

株式会社ドーモ（東京・築地　代表取締役　占部雅一）は、横浜を拠点に、地域企業の魅力を再発見・再編集し、社会と共鳴するブランド表現を支援する共創型スタジオ『ヨコハマブランドデザイン @デジタルハリウッドSTUDIO横浜』 が、2026年1月15(木)日より本格始動します。
本プロジェクトは、デジタルハリウッドSTUDIO横浜発の新たなプロジェクトとして立ち上げた取り組みで、単なる制作受託ではなく、企業と共に“物語”と“表現”を育てる共創支援モデルです。


https://school.domore.co.jp/yokohamabranddesign






1. 立ち上げの背景｜なぜ今、ヨコハマでブランド支援か


横浜には、個性豊かな中小企業・事業者・ものづくりの担い手が多数存在します。 しかし、その価値やストーリーは、世の中に十分に届いていない現状があります。


同時に、AIによる経営環境が大きく変化する中で、企業には
・自社らしさの再定義
・共感されるブランド体験の設計
・言語化と伝え方のアップデート
が強く求められています。


こうした課題に対し、「横浜の文脈」「編集的な視点」「共創プロセス」を組み合わせた新たなブランド支援の場として、ヨコハマブランドデザインが誕生しました。



2. 私たちが提供すること（サービス概要）


ヨコハマブランドデザインでは、以下のようなサービスを提供します。


ブランド支援の中心は「再発見」「再編集」「表現」の3つの領域。


１.ブランドの再発見


・MVV／パーパス策定


・ブランド価値の棚卸し


・らしさの再定義ワーク


２.ストーリーと体験の再編集


・ブランドコピー／タグライン開発


・編集・構成の設計


・共創ワークショップ


３.表現とアウトプットの制作


・ブランドムービー


・Webサイト・採用コンテンツ


・ロゴ／VI／SNSクリエイティブ


・モーション・写真・動画制作



3. 私たちのスタンス｜企業の物語を、社会に通訳する


私たちは、ブランド制作を「納品物」ではなく「共演のプロセス」と考えています。
企業の内側にある価値・意志・文化を引き出し、それを社会に伝わる“ことば”と“デザイン”に翻訳する。その過程そのものに、共創の価値が宿ると捉えています。


ビジネスにストーリーを。ブランドに遊び心を。
横浜の企業が持つ“らしさ”を、もっと遠くまで届けるために。
それこそが、変化の時代に必要なブランディングのあり方だと考えています。



4. 体制とパートナー


ヨコハマブランドデザインは、戦略／デザイン／編集／映像などを中心に活躍するクリエイターと連携しながらプロジェクトを進めます。



プロデューサー


西植 弘 Nishiue Hiromu


面白法人カヤックで事業部長を経て独立。ブランドとAIでらしさを可視化し、ヨコハマブランドデザインを立ち上げ、地域の価値創出に取り組む。



アートディレクター


神山 紗貴子 Koyama Sakiko


横浜発のうんこミュージアムや体験デザインに携わり活動するアートディレクター。「よそ者」視点と土地への愛着から、新しいけれど横浜らしいブランドを生み出す。



コピーライター


高橋 祐司 Takahashi Yuji


ブレストが得意なコピーライター。企画から言葉づくりまで横断し、TCC新人賞やヤングカンヌ日本代表など受賞歴多数。横浜スカイスパの夜景をこよなく愛す。



映像プロデューサー


土井 伸晃 Doi Nobuaki


鎌倉出身のコンテンツプロデューサー。番組・CM制作を経てTHREE CHORDSを設立し、小田急電鉄や横浜DeNAの映像企画を担当。広告・音楽・スポーツ・AIまで幅広い制作を手がける。



PRプランナー


三谷 崇雄 MItani Takao


Graphpaperの立ち上げ初期に参画し、運営からPRまで携わる。独立後はファッションを軸に多ジャンルを担当。神奈川出身で、青春を横浜に捧げた自称“ハマっ子”。



ヨコハマブランドデザイン オーナー


デジタルハリウッドSTUDIO横浜顧問


秦 孝秀　Hata Takahide


博報堂で多くの事業を成功に導いたブランド×ダイレクトマーケの実践家。横浜で育った視点を生かし、地元企業の成長を後押しします。



5. 今後の取り組み予定


- 地域中小企業とのブランド構築プロジェクト
- 企業とのプロダクト、サービス開発
- 自治体・施設とのストーリー開発
- 企業向けブランド編集ワークショップ
- デジハリ受講生／卒業生と連携した「学び×実践」モデルの構築


＜本プレスリリースに関するお問い合わせ＞
所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目１４－９ アソビル4F（デジハリ横浜内）
運営：ヨコハマブランドデザイン@デジタルハリウッドSTUDIO横浜
問い合わせ：問い合わせフォーム (https://forms.gle/adT2v6HNsYDL2Cqt8)
Web：https://school.domore.co.jp/yokohamabranddesign
担当：西植、辻永、秦



*本文に記載のある製品名、会社名、サービス名は各社の登録商標または商標です。


*プレスリリースに記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。