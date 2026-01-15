横浜発、企業と共につくる共創スタジオ「ヨコハマブランドデザイン」始動

株式会社ドーモ

株式会社ドーモ（東京・築地 代表取締役 占部雅一）は、横浜を拠点に、地域企業の魅力を再発見・再編集し、社会と共鳴するブランド表現を支援する共創型スタジオ『ヨコハマブランドデザイン @デジタルハリウッドSTUDIO横浜』 が、2026年1月15(木)日より本格始動します。

本プロジェクトは、デジタルハリウッドSTUDIO横浜発の新たなプロジェクトとして立ち上げた取り組みで、単なる制作受託ではなく、企業と共に“物語”と“表現”を育てる共創支援モデルです。

https://school.domore.co.jp/yokohamabranddesign

1. 立ち上げの背景｜なぜ今、ヨコハマでブランド支援か

横浜には、個性豊かな中小企業・事業者・ものづくりの担い手が多数存在します。 しかし、その価値やストーリーは、世の中に十分に届いていない現状があります。

同時に、AIによる経営環境が大きく変化する中で、企業には

・自社らしさの再定義

・共感されるブランド体験の設計

・言語化と伝え方のアップデート

が強く求められています。

こうした課題に対し、「横浜の文脈」「編集的な視点」「共創プロセス」を組み合わせた新たなブランド支援の場として、ヨコハマブランドデザインが誕生しました。

2. 私たちが提供すること（サービス概要）

ヨコハマブランドデザインでは、以下のようなサービスを提供します。

ブランド支援の中心は「再発見」「再編集」「表現」の3つの領域。

１.ブランドの再発見

・MVV／パーパス策定

・ブランド価値の棚卸し

・らしさの再定義ワーク

２.ストーリーと体験の再編集

・ブランドコピー／タグライン開発

・編集・構成の設計

・共創ワークショップ

３.表現とアウトプットの制作

・ブランドムービー

・Webサイト・採用コンテンツ

・ロゴ／VI／SNSクリエイティブ

・モーション・写真・動画制作

3. 私たちのスタンス｜企業の物語を、社会に通訳する

私たちは、ブランド制作を「納品物」ではなく「共演のプロセス」と考えています。

企業の内側にある価値・意志・文化を引き出し、それを社会に伝わる“ことば”と“デザイン”に翻訳する。その過程そのものに、共創の価値が宿ると捉えています。

ビジネスにストーリーを。ブランドに遊び心を。

横浜の企業が持つ“らしさ”を、もっと遠くまで届けるために。

それこそが、変化の時代に必要なブランディングのあり方だと考えています。

4. 体制とパートナー

ヨコハマブランドデザインは、戦略／デザイン／編集／映像などを中心に活躍するクリエイターと連携しながらプロジェクトを進めます。

プロデューサー

西植 弘 Nishiue Hiromu

面白法人カヤックで事業部長を経て独立。ブランドとAIでらしさを可視化し、ヨコハマブランドデザインを立ち上げ、地域の価値創出に取り組む。

アートディレクター

神山 紗貴子 Koyama Sakiko

横浜発のうんこミュージアムや体験デザインに携わり活動するアートディレクター。「よそ者」視点と土地への愛着から、新しいけれど横浜らしいブランドを生み出す。

コピーライター

高橋 祐司 Takahashi Yuji

ブレストが得意なコピーライター。企画から言葉づくりまで横断し、TCC新人賞やヤングカンヌ日本代表など受賞歴多数。横浜スカイスパの夜景をこよなく愛す。

映像プロデューサー

土井 伸晃 Doi Nobuaki

鎌倉出身のコンテンツプロデューサー。番組・CM制作を経てTHREE CHORDSを設立し、小田急電鉄や横浜DeNAの映像企画を担当。広告・音楽・スポーツ・AIまで幅広い制作を手がける。

PRプランナー

三谷 崇雄 MItani Takao

Graphpaperの立ち上げ初期に参画し、運営からPRまで携わる。独立後はファッションを軸に多ジャンルを担当。神奈川出身で、青春を横浜に捧げた自称“ハマっ子”。

ヨコハマブランドデザイン オーナー

デジタルハリウッドSTUDIO横浜顧問

秦 孝秀 Hata Takahide

博報堂で多くの事業を成功に導いたブランド×ダイレクトマーケの実践家。横浜で育った視点を生かし、地元企業の成長を後押しします。

5. 今後の取り組み予定

- 地域中小企業とのブランド構築プロジェクト- 企業とのプロダクト、サービス開発- 自治体・施設とのストーリー開発- 企業向けブランド編集ワークショップ- デジハリ受講生／卒業生と連携した「学び×実践」モデルの構築

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ＞

所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目１４－９ アソビル4F（デジハリ横浜内）

運営：ヨコハマブランドデザイン@デジタルハリウッドSTUDIO横浜

問い合わせ：問い合わせフォーム (https://forms.gle/adT2v6HNsYDL2Cqt8)

Web：https://school.domore.co.jp/yokohamabranddesign

担当：西植、辻永、秦



