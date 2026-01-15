キーウォーカー、2026年度『ベストベンチャー100』に選出

株式会社キーウォーカー

「データ・AIの力で世界の未来を可視化する」をビジョンに掲げ、社会やビジネスに新たな価値を提供し続けているデータソリューション企業である株式会社キーウォーカー（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林一登、以下「当社」）は、この度、イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西中大史）が主催する、2026年度『ベストベンチャー100』に選出されたことをお知らせいたします。

当社紹介ページ：https://best100.v-tsushin.jp/company/keywalker/

「ベストベンチャー100」 について

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については下記をご参照ください。

ベストベンチャー100について(https://best100.v-tsushin.jp/about/)

エントリーについて(https://best100.v-tsushin.jp/judge/)

当社は、Webデータ収集や差分監視などのデータプロダクトを開発・提供するデータ&AIカンパニーです。

プロダクトを通じて蓄積される外部データを基盤に、BI構築、AI活用、業務高度化を一貫して支援します。単なるツール提供や分析代行にとどまらず、内製化支援や運用定着まで伴走することで、企業が自らデータを活用し、意思決定と事業成長を持続的に加速できる体制を構築します。



今回の選出を契機に、私たちは「データ・AI活用で企業の事業成長を支援する、日本一のパートナー」を目指して邁進してまいります。

当社概要

当社は、様々な企業・研究機関に対して、Web サイトをはじめとした外部データの収集から、企業内に保有するデータと統合して分析・可視化までのサービスを提供しております。収集したデータを可視化することで、新たなインサイトの獲得や優れたアクションの模索に繋げ、生産性やコスト効率の向上・経営判断の迅速化を実現することが可能になります。データの収集から可視化までをワンストップソリューションとして提供することで、お客様のデータドリブンな組織作りを支援しております。

【Webデータ抽出サービス：ShtockData】

国内シェアNo.1！(※)のWebスクレイピング＆Webクローリングサービス

https://www.shtockdata.com/

※ 株式会社富士キメラ総研『ソフトウェアビジネス新市場 2021年版』 Webクローリング市場占有率2020年度

【Webモニタリング自動化ツール：CERVN】

国内初！Webページの更新情報・差分情報を自動検知＆お知らせで業務効率化！

https://www.cervn.jp/

【Tableauソリューション】

ビッグデータを美しく分かりやすく可視化・分析！

https://www.keywalker.co.jp/tableau/tableau.html

【ユニバーサルAIプラットフォーム：Dataiku】

Dataiku導入・運用支援サービス

https://www.keywalker.co.jp/dataiku/dataiku_support_service.html

【機械学習から生成AIまでまとめてサポート：AI開発支援サービス】

導入フェーズから定着まで伴走支援

https://www.keywalker.co.jp/ai_dev/ai_development_support_service.html

■ 株式会社キーウォーカーについて

名称 ：株式会社キーウォーカー

所在地 ：東京都港区西新橋１丁目８－１REVZO虎ノ門 4F

代表取締役 ：小林 一登

設立 ：2000年11月22日

事業内容 ：ビッグデータの収集・整理・解析・可視化ソリューションの提供、

自然言語処理エンジンの研究開発、ルーチン業務の自動処理システムの提供

URL ：https://www.keywalker.co.jp/