【 iLect Academy 2026 】AI総合研究所NABLASが提供する、MLOps講座の受付を開始

AI総合研究所として活動するNABLAS株式会社（本社 : 東京都文京区本郷、 代表取締役 所長 : 中山 浩太郎、 以下「当社」）が提供する実課題の解決を目的としたAI人材育成サービス iLect は、この度、複数社合同講座 iLect Academy 2026 にて「MLOps講座」（以下：当講座）の開催を決定し、申込受付を開始しました。

当講座では、「組織の要望を取り込んで機械学習・AIで解決する」というMLOpsの役割を理解し、課題設定、PoCにおける評価と検証、実装～テスト、モニタリングと運用までの概要を幅広く学ぶことが可能です。さらに、従来型システム開発との違いなど技術に関することから、社内外への理解・協力など技術以外で考慮する点についても解説します。

また、当講座はセールスエンジニアおよび開発エンジニアを務めている講師が講義するため、様々な立場の方に寄り添ったレクチャー＆実ユースケースに応じた質疑応答が可能です。

これまで一社単独開催の人材育成コンサルティングとして当講座を提供してまいりましたが、AIや機械学習を用いた開発における課題や問題点を解決したいが開講に至るまでの受講人数と時間調整が困難であるというニーズに応え、複数社合同で講座を行い、その後期間中何度でも復習可能な e-leaning 受講形式である iLect Academy 公開講座として初めて開催する運びとなりました。

詳細とお問い合わせはこちらから :https://www.ilect.net/academy/ilectacademy2026mlops

iLect は、当社が提供する課題解決のための実践型AI人材育成サービスです。東京大学で開発されたディープラーニング基礎講座・データサイエンティスト育成講座などの講座について正式にライセンスを受け、AI人材育成事業を行っています。本格的なデータを利用した演習を中心とした実践的なコンテンツと、教育工学に基づいて設計した高い学習効果が特徴の講座です。通常、iLect Enterprise として一社単独開催の人材育成講座を開催していますが、iLect Academy では複数社合同で講座を開催します。各社1名からお申し込みが可能です。

当講座の特徴

対象

開催概要

- ウォーターフォール型開発とMLOpsの違いを把握し、新たな開発プロジェクトを学ぶ 機械学習- AIが得意とする課題を発見し、実務で成果を出すために必要な準備を知る- ワークショップを通じて答えを受講者自身で考えながら、より深く理解する- モデルは作れるが、運用方法に悩んでいる方（AIエンジニア・データサイエンティスト）- プロジェクトマネージャー- DX推進担当者- 「PoC（試行錯誤）止まり」のプロジェクトを打破し、実運用で利益を生むAIシステムを構築したい方- AI開発・導入最前線にいるソリューションエンジニアから学んでみたい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/38634/table/115_1_bacf290fd413fdb3cf73c73f159575c0.jpg?v=202601160252 ]

※ 同期型メンター、講義日外のチャットツール、復習用の講義動画を含みます。3名以上で受講をご希望の場合は別途お問い合わせください。

お申し込み、お問い合わせ

そのほかの開催日、10名以上の受講、そのほかのお問い合わせついてもお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://www.ilect.net/contactNABLAS株式会社について

当社は東大発のベンチャーであり、AI人材教育・育成機関、そして最先端のAI技術、特にDeep Learning技術を活用したソリューションを提供するAI総合研究所です。AI人材育成事業では、東京大学で開発したAI人材教育コンテンツを当社でアップデートしたコンテンツを学習環境 iLect System と共に、AI人材育成サービスとして提供しています。AIコンサル・R&D事業では、AI技術の導入・研究・開発について技術面でのコンサルティング業務を展開し、クライアントの状況に応じてAI技術の導入・開発など技術面でのサービス提供を行っています。AI技術の社会実装を様々な形で実現し、より良い未来を創造するための技術やサービスを探索・創造し続ける存在として、「Discover the gradients, Towards the future」のミッションのもと次世代を支える技術やサービスの開発に取り組んでいきます。