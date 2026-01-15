¡Ú°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡Û2/10¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç È¾ÅÄ»Ô¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡ÖÈ¾ÅÄ±¿²Ï¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¤¢¤ë¡ØÂ¢¤Î¤Þ¤Á¤ªµÙ¤ß½è¡Ù¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤òÊç½¸¡ª
¡ØÂ¢¤Î¤Þ¤Á¤ªµÙ¤ß½è¡Ù¤Ï¡¢È¾ÅÄ»Ô¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÈ¾ÅÄ±¿²Ï¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëMIZKAN MUSEUM¡Ê¥ß¥Ä¥«¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢È¾ÅÄ±¿²Ï¼þÊÕ¤ÎÍè³¹¼Ô¤Ø¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤äÃÏ°è½»Ì±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ÎÂàÅ¹¤ËÈ¼¤¤¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£´·î¤«¤é¡ØÂ¢¤Î¤Þ¤Á¤ªµÙ¤ß½è¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¡¢¶¦¤ËÈ¾ÅÄ±¿²Ï¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¶È¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Â¢¤Î¤Þ¤Á¤ªµÙ¤ß½è¡ÊÃæÂ¼³¹±à¡Ë¤Î³µÍ×
¾ì½ê¡¡È¾ÅÄ»ÔÃæÂ¼Ä®ÆóÃúÌÜ12
·úÊª¡¡ÌÚÂ¤´¤Éø£±³¬·ú
ÌÌÀÑ¡¡11.47Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¼ç¤ÊÀßÈ÷¡¡
¡¡¿åÆ»¡Ê´Ê°×²¹¿åµ¡¤¢¤ê¡Ë¡¢ÆóÁØ¼°¥·¥ó¥¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó
¢¨²áµî¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤¬»ÄÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¡ÊÊ¿À®22Ç¯º¢ÀßÃÖ¡Ë
¡¡É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¡¦¼è¤ê´¹¤¨²ÄÇ½
¢£±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Îµá¤á¤ë´ðËÜÍ×·ï
£±¡¥°û¿©Êª¤ÎÄó¶¡¤â¤·¤¯¤ÏÇäÅ¹¤Î±Ä¶È¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÊý
£²¡¥È¾ÅÄ±¿²Ï¼þÊÕ¤ËÍèË¬¤µ¤ì¤ëÍè³¹¼Ô¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë´Ñ¸÷°ÆÆâÅù¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ëÊý
£³¡¥Â¢¤Î¤Þ¤Á¤ªµÙ¤ß½è¤Î±¿±Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¾ÅÄ±¿²Ï¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ä»ö¶È¼Ô¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢È¾ÅÄ±¿²Ï¥¨¥ê¥¢¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤ä²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊý
¢£±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÈ´¿è¡Ë
»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¡¡ËÜ»Ô»ÈÍÑÎÁ¾òÎãÅù¤Ë´ð¤Å¤¯»ÈÍÑÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê»²¹Í¡§ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ·î³Û8,540±ß¡Ë
¸÷Ç®¿åÈñ¡¡¡¡±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤¬·ÀÌó¤·¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ä¶ÈÆü»þ¡¡¡¡½µ5Æü°Ê¾å¤Ç¡¢ÅÚÆü¡¢½ËÆü¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ãë´Ö¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Áª¹Í¡¦¸øÊç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Áª¹ÍÊýË¡¡¡¡¡½ñÎàµÚ¤Ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿³ºº
¥¨¥ó¥È¥êー¡¡ÎáÏÂ8Ç¯1·î13Æü(²Ð)～2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¸¦½¤²ñ¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ～11»þ ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë10»þ～11»þ
É¬Í×½ñÎàÄó½Ð¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë16»þ¤Þ¤Ç
½ñÎàÁª¹Í·ë²ÌÄÌÃÎ¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥×¥ì¥¼¥ó¿³ºº¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î4Æü(¿å)¡¡10»þ～12»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ºÇ½ª·ë²ÌÄÌÃÎ¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î10Æü(²Ð)¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨»öÌ³¤ÎÅÔ¹ç¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÄø¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
¥¨¥ó¥È¥êー´ü¸Â¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß
¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à
¢ªhttps://logoform.jp/form/tY8C/1363486
¸øÊçÍ×ÎÎ
¢ªhttps://www.city.handa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/918/kuranomachioyasumidokoro_yoko.pdf
Áª¹ÍÉ¾²Á´ð½à
¢ªhttps://www.city.handa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/918/kuranomachioyasumidokoro_kizyun.pdf
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤Ï»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.city.handa.lg.jp/machi/shigaichi/1006099/1010918.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
È¾ÅÄ»ÔÌò½ê »ÔÌ±·ÐºÑÉô »º¶È²Ý ¾¦¹©Ã´Åö
TEL¡§0569-84-0634
MAIL¡§sangyo@city.handa.lg.jp