BE:FIRST・SOTA&SHUNTOがBMSG TRAINEE・REN＆RAIKIとスペシャルトーク！　『THE LAST PIECE』舞台裏、リアルな素顔に迫る

株式会社J-WAVE



BE:FIRST・SOTA&SHUNTOがBMSG TRAINEE・REN＆RAIKI

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週土曜 24:00～25:00に放送中の番組『MILLION BILLION』（ナビゲーター：BE:FIRST）。BE:FIRSTがネクストステージへと突き進むべくいい音楽と出会い、注目の音楽やカルチャーを深掘りしていくこのプログラム。




今週1月17日（土）のオンエアでは、BMSGのアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す研修生・BMSG TRAINEEのRAIKIとRENがゲスト出演します。



BMSG TRAINEE・REN

BMSG TRAINEE・RAIKI

オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』でBE:FIRSTとも共演した2人。プロジェクトを通じて得た経験や、パフォーマンスに向き合う姿勢、日々のトレーニングで大切にしていることなどを語ります。




また、ステージ上とは異なる一面や、それぞれのパーソナルな魅力にもフォーカス。


次世代を担う存在として注目を集めるRAIKIとRENの“今”に迫るトークをお届けします。




放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能です。




▼radikoで聴く


1月17日（土）： https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260118000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260118000000)





■番組概要

番組名：『MILLION BILLION』


放送局：J-WAVE（81.3FM）


放送日時： 2026年1月17日（土）24:00～25:00


ナビゲーター：BE:FIRST


ゲスト： RAIKI、REN（BMSG TRAINEE）


番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/


番組X：https://x.com/MILLIBILLI813


番組ハッシュタグ：#ミリビリ