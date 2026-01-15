BE:FIRST・SOTA&SHUNTOがBMSG TRAINEE・REN＆RAIKIとスペシャルトーク！　『THE LAST PIECE』舞台裏、リアルな素顔に迫る

株式会社J-WAVE

BE:FIRST・SOTA&SHUNTOがBMSG TRAINEE・REN＆RAIKI

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週土曜 24:00～25:00に放送中の番組『MILLION BILLION』（ナビゲーター：BE:FIRST）。BE:FIRSTがネクストステージへと突き進むべくいい音楽と出会い、注目の音楽やカルチャーを深掘りしていくこのプログラム。

今週1月17日（土）のオンエアでは、BMSGのアーティスト育成方針のもと、レッスンを受けながらデビューを目指す研修生・BMSG TRAINEEのRAIKIとRENがゲスト出演します。

BMSG TRAINEE・RENBMSG TRAINEE・RAIKI

オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』でBE:FIRSTとも共演した2人。プロジェクトを通じて得た経験や、パフォーマンスに向き合う姿勢、日々のトレーニングで大切にしていることなどを語ります。

また、ステージ上とは異なる一面や、それぞれのパーソナルな魅力にもフォーカス。

次世代を担う存在として注目を集めるRAIKIとRENの“今”に迫るトークをお届けします。

放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

1月17日（土）： https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260118000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260118000000)

■番組概要

番組名：『MILLION BILLION』

放送局：J-WAVE（81.3FM）

放送日時： 2026年1月17日（土）24:00～25:00

ナビゲーター：BE:FIRST

ゲスト： RAIKI、REN（BMSG TRAINEE）

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/

番組X：https://x.com/MILLIBILLI813

番組ハッシュタグ：#ミリビリ