営業基礎の再点検セミナー “できているつもり”から脱却　オンラインセミナー2月17日開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年2月17日開催営業基礎の再点検セミナー

本セミナーでは、営業力強化コンサルタントとして多くの企業研修を担当する講師をお迎えし、ストーリーマップを活用して営業活動全体を俯瞰しながら、営業基礎スキルの習得と磨き直しを図ります。

単なる知識習得にとどまらず、現場ですぐに実践できる営業力の向上を目指します。





講師：小森 康充 小森コンサルティングオフィス 代表

新年度のスタートに向け、営業の基礎をあらためて振り返る機会としてぜひご活用ください。OJT担当者や人材育成に携わる方にとっても、現場の営業力を底上げするヒントが得られる内容です。■このようなお悩みの方におすすめのセミナーです- OJTがメインで、営業スキルにバラツキがある- 「なんとなくできているつもり」で、基本的な営業スキルが不足している- 組織全体の営業力強化に課題がある詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006570post_206.php

P&Gジャパン、日本ロレアル、COACHジャパンなど、実力主義の外資系企業で20年の営業キャリア、人材育成キャリアを積む。その後神戸学院大学客員教授に就任。2009年営業力強化コンサルタントとして独立。

P&G時代はつねにトップクラスの営業成績を上げ、マネージャーとしてもアジアパシフィック最優秀マネ-ジャー賞をはじめ、数々の表彰を受ける。

また、世界No.1サクセスコーチといわれるアンソニー・ロビンズのコーチングスキルを習得。卓越した営業スキルに世界No.1コーチングスキルをミックスした独自のスキルを確立。

プログラム：

０．“会う前”の準備で８割が決まる

１）訪問前チェックリストで確認！顧客に合う前に整理すべき３つの視点

１.相手理解（状況分析・関心・問題仮説）

２.目的設定～具測達一の目標設定の原則～

３.印象設計（初回３０秒で信頼を得る話し方）

～第一印象は、良い関係づくりのスタートライン～

〈オンライン商談のポイント〉

１.環境設定の基本

２.事前準備

・資料やスライドの工夫

・情報収集の質問ポイント

３.対面の臨場感を補う方法

・表情/声/ジェスチャーで臨場感を演出

・コメントや質問を促し、双方向で進行

・相手のメリットを強調し、次のアクションを明確に提示

２）第一印象を高める演習

1．営業の基礎を再点検

１）ストーリーマップ（漫画）で営業活動の全体像を“見える化”



２）購買心理の大原則～顧客の“今”の心理段階に合わせたアプローチ方法～

「人は好きなもの、欲しいもの、必要なものを買う」

２．相手の心の扉を開く関係づくりのポイント

１）「また会いたい営業マン」になるための３つの行動

１.正直・誠実な態度２.コンタクト回数３.相手（会社、お客様）を宝物と思う

２）グループディスカッション

～営業現場で使える「訪問前後の信頼構築」テクニック～

3.行動経済学を応用した潜在ニーズの掘り起こし方

１）本音を引き出す６つの話法

１.誘導２.沈黙３.繰り返し４.心地よい質問５.立ち入った質問６.解釈

２）一瞬で心の距離を縮める３つの工夫

１.共通点を見つける２.動作を合わせる３.呼吸・声を合わせる

３）顧客の本音を引き出す演習～多くの情報を収集する手法～

4.顧客の“ニーズ”に“何が提供できるか”を整理

１）特徴（商品の強み）＋利点（顧客にどんなメリットがあるか）

＝納得感のある提案になる！

２）顧客の“Yes”を引き出す５つのステップ

１.条件の確認２.アイデアを述べる３.実践方法の説明

４.利点の強化５.クロージング

３）顧客に響くクロージング話法５選とメリットデメリットの効果的な伝え方

４）顧客ニーズと自社の強みを結びつける提案力強化演習

5.まとめ・質疑応答

開催概要：

開催日時：2026年2月17日(火) 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー

受講料：お一人様 33,000円（税込）

