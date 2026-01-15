元リクルートブランド担当が語る”データで科学するブランドプロモーション”とは【無料ウェビナー】

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、1月21日(水)14時より「元リクルートブランド担当が語る”データで科学するブランドプロモーション”とは」と題した無料ウェビナーを開催することをお知らせいたします。

ウェビナーの内容

ブランドプロモーションとは、ユーザーにブランドの価値を伝え、長期的な信頼関係を築くマーケティング活動です。 TVCMやOTT広告を中心とするこの領域は、リスティング広告やディスプレイ広告を代表とするダイレクト広告と異なり、「データが見えにくい」という本質的な課題を抱えています。 リクルート在籍時のリアルな「しくじり」と、そこから可能な限りデータに根ざして改善してきた道のりをお話しします。

本セッションで公開する3つの「しくじり」と「学び」- 「求人数No.1」戦略の裏に隠された、プロダクト価値の軽視- 表面的なデータで決めたYouTube広告のFQ設定が招いた停滞- 費用対効果が合わず諦めかけたCTV出稿を、どうやって躍進させたかこんな方にお勧め- ブランドマネジメント、ブランド戦略立案に携わっている方- OTT領域(YouTube配信やCTV配信)のご担当者・運用者- データで意思決定をするマーケティングに興味のある方参加お申込みはこちら :https://revisio.co.jp/seminar/aoFjCJZY

概要

- 日時 2026年1月21日(水)14:00-15:00- 場所 無料ウェビナー（Zoom）- スピーカー三枝 祐樹氏

元リクルート 現NexGen CPO 三枝 祐樹氏

（株）リクルートのマーケティング室 HR領域のAirWorkマーケティングGで、マーケティング戦略の策定からデータを活用したデジタルマーケティングを推進。AIを活用したプロダクト開発や商用サービス展開もしており、マーケティング×プロダクト開発×AIでのビジネスグロースを専門とする。

東野 晃大

REVISIO株式会社 専門役員/事業基盤担当 東野 晃大

京都大学理学部卒。楽天、アクセンチュアでコンサルティング職に従事したのち、2018年にREVISIOにジョイン。 クライアントへの分析提供などを担う、カスタマーサクセスにて、クライアントの課題解決に努めながら、ビジネスチーム全般のマネジメントを担当。趣味はサウナと野球観戦。

【本件に関する問い合わせ先】

■REVISIO株式会社 https://revisio.co.jp/

広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com Tel（担当直通） 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自のアテンション（注視）データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリアの2,000世帯・関西エリア600世帯を調査対象とし、地上波の全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。