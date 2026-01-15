”SusHi Tech Global”成長加速プログラム（第１期）募集開始

東京都

東京都では、令和７年11月にバージョンアップしたスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP＆SCALEUP」の中で、”グローバル”×“スケールアップ”を新たな取組の柱として位置づけ、グローバルでの飛躍的な成長を目指す企業への支援を推進することを掲げています。

本戦略の考え方の下、有望なスタートアップを、第一線の多様な支援者とともに集中支援する “SusHi Tech Global”では、昨年、”SusHi Tech Global Startups”第１弾となる28社を決定し、各社の現状や課題をヒアリングしながら、その成長段階に応じた支援を提供することとしています。今後、スタートアップを順次決定し、100～150社程度の集団を形成していく予定です。

この度、”SusHi Tech Global Startups”の中でも、今このタイミングにグローバル展開を進めることで急速な“スケールアップ”が期待できるスタートアップに対して、資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援の提供を行う「成長加速プログラム（第１期）（以下「本プログラム」という。）」を実施しますのでお知らせします。

成長加速プログラムについて

本プログラムは、SusHi Tech Global Startupsの中から、グローバルでの成長につながる最長18か月の取組を募り、最大10件採択を行います。採択した取組に対して、上限２億円の資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援を提供することで、スタートアップの”グローバル”な“スケールアップ”の実現を目指します。

【募集する取組の要件（”グローバル”な”スケールアップ”につながるプロジェクト）】

・グローバルでの成長に大きく寄与する取組であること

・大きな経済的・社会的インパクトをもたらすものであること

・都からの資金サポートを有効に活用した大胆なチャレンジであること

【支援内容】

（１）１件当たり上限２億円の資金サポート

（２）オーダーメイド型伴走支援の提供

以下の支援メニューを採択スタートアップのニーズに合わせてカスタマイズし、必要なタイミングで提供します。

【スケジュール】

【本プログラムの公募について】

- グローバル×スケールアップに必要な４要素（情報・ネットワーク、資金調達、事業戦略、組織・人材）における支援- 海外渡航プログラムの企画・提供- 多様な支援者と連携した幅広い支援- この他、運営事業者がフォーカスするAI×４領域（モビリティ、ヘルスケア、エネルギー、次世代コンピューティング）に対しては、運営事業者の知見とグローバルネットワークを活かした支援を提供予定

本プログラムの詳細はSusHi Tech Globalウェブページをご確認下さい。

成長加速プログラム詳細ページ：

https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp/news/3

【参考】 “SusHi Tech Global”とは

- 優れたテクノロジー・アイデアでイノベーションを創出し、持続可能な社会の実現と人々の豊かな暮らしをもたらすポテンシャルのあるスタートアップを“SusHi Tech Global Startups”として決定し、グローバルな成長に向け、人材・体制、事業・資本戦略等、課題に応じたプログラムを順次展開します。- プロジェクトの実施に当たっては、多様な支援者と協力・連携し、それぞれの強みやネットワークを活かした実効性あるサポートを行うとともに、支援者等と議論を重ね、内容をアップグレードさせて展開していきます。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」