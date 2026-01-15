不動産クラファン「利回りくん」、『第4期ニュー上馬マンション』を1/16（金）募集開始！

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド「第4期ニュー上馬マンション」を1月16日（金）より募集開始いたしますのでお知らせいたします。募集金額は987万円、想定利回りは3％を予定しています。

本ファンドの概要

第4期ニュー上馬マンション :https://rimawarikun.com/customers/products/162?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund162

本ファンドは、2026年1月31日に運用終了を迎える予定の「第3期ニュー上馬マンション」を再組成したファンドです。対象不動産は、都内有数の住宅地として高い評価を受ける世田谷エリアに位置する分譲マンションであり、安定した居住ニーズが見込まれるエリアに立地しています。

世田谷区は、東京23区の中で大田区に次ぐ面積を誇り、その大部分が閑静な住宅街で構成されていることから、居住環境の良さに定評があります。また、同区の地価は2021年以降、緩やかながらも継続的な上昇傾向を示しており、住宅地としての底堅い需要と資産価値の安定性がうかがえます。

さらに、対象不動産の最寄り駅である東急田園都市線・駒沢大学駅前には、昨年11月に新たな商業施設がグランドオープンし、生活利便性が一層向上しました。加えて、地域メディアとの連携によるエリアブランディングの取り組みも進められており、周辺一帯の価値向上に向けた動きが加速しています。こうした環境変化を背景に、世田谷エリアのさらなる魅力向上と、それに伴う本物件の中長期的な価値向上が期待されます。

ファンド情報

ファンド名：第4期ニュー上馬マンション

募集金額 ：9,870,000円

予定利回り：3％

分配時期 ：6ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：6ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2026年1月16日（金）20：00 ～ 2026年1月20日（火）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/162?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund162

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

