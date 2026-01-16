ハイアット リージェンシー 京都 開業20周年記念セレモニーおよびアニバーサリーパーティーを開催

ハイアット リージェンシー 京都

ハイアット リージェンシー 京都（京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）は開業20周年を記念して、2026年3月に記念セレモニーならびに、日頃よりご愛顧いただいているお客様をはじめ、お引き立ていただいている関係企業の皆様にも会費制でご参加いただけるアニバーサリーパーティーを開催いたします。

本取り組みは、2006年の開業以来、20年にわたりホテルを支えてくださった皆様への感謝を形にするとともに、これからの未来へ向けた新たな一歩を共に歩んでいくことを目的としています。

■ 開業20周年記念セレモニー

開催日：2026年3月15日（日）｜開会：午後4時｜会場：ホテル ロビー

開業日である3月15日（日）、開業20周年記念セレモニーを執り行います。当日は総支配人による挨拶をはじめ、記念のケーキカットやシャンパンタワーなど、節目を祝う華やかな演出をご用意。ご宿泊やレストランをご利用のお客様にも20周年の喜びを共有していただける開かれたセレモニーとなります。

また、3月中は毎週、京都や日本の文化を体感いただける特別プログラムを開催。ホテルを訪れる皆様にその魅力を発信いたします。

3月15日（日）: 書道パフォーマンス、

ロビー 演奏（セレモニー後）

3月21日（土）：ミニコンサート（午後4時）

3月28日（土）：舞妓パフォーマンス

（午後6時15分）

さらに、20周年をテーマにした特別なロビー装飾を施し、記念イヤーならではの演出でご来館のお客様をお迎えいたします。

■ 20周年記念イベント「20周年記念 アニバーサリーパーティー」

開催日：2026年3月18日（水）｜受付：午後5時｜開演：午後6時｜会場：ザ・ボールルーム

3月18日(水)、日頃のご愛顧に感謝して「20周年記念 アニバーサリーパーティー」を開催いたします。

会場となる「ザ・ボールルーム」はホテル最大の宴会場で天井高を活かした開放的な空間が特長です。会場にはサラウンド プロジェクション システムを常設し、没入感のある映像演出で20周年イベントの祝祭感を立体的に表現してまいります。

本イベントでは、バンケットチームに加え、館内のオールデイダイニング・カフェ33、トラットリア セッテ、日本料理・東山とペストリーチームのシェフが一堂に会し、特別なお料理やスイーツをご用意。創業当時のメニューを再構築した料理や、各レストランのシグネチャーディッシュをライブ感あふれる「キッチンスタジアム」形式でご提供します。また、料理に合わせたワイン、日本酒など各種ドリンクもお楽しみいただけます。

さらに、映像演出やエンターテインメント（演者後日発表）を織り交ぜながら、イベント終盤にはさまざまな景品が当たるラッキードローを実施。シェフ自慢のお料理や各種エンターテインメントとともに、特別な一夜をお過ごしください。

＜イベント参加費＞

お一人様 20,000円（税金・サービス料込）

※写真はイメージ

※内容・メニューなどは変更になる場合がございます。

＜お申込み・お問い合わせ＞

ハイアット リージェンシー 京都 京都セールスオフィス

電話 : 075-541-3161 (午前9時～午後6時)

Email : sales.kyoto@hyatt.com

ハイアット リージェンシー 京都は20周年の感謝とともに、これからも皆様に選ばれるホテルを目指してお客様一人ひとりに寄り添いながら、心に残る体験と価値をお届けするべく、より一層魅力あるサービスを提供してまいります。

ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要

所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

電話番号： 075-541-1234（代表）

最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分

階数： 地上5階建て

延べ床面積：27,358.96平方メートル

総客室数： 187室

料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、

Touzanバー

宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室

スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス

駐車場： 70台収容

ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp

ハイアット リージェンシー 京都は、感染症予防対策において国際的な衛生基準を満たした施設であることを証明するジーバック・スター・ファシリティ・アクレディテーション（以下GBAC STAR(TM)認証）も取得しています。

ハイアット リージェンシー 京都について

ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。

ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/HyattRegency/?fref=ts)、X、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。