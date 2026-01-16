株式会社ジーアイビー 名古屋市 中川区消防表彰式にて、中川消防署より感謝状を授与

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、名古屋市中川区消防表彰式において、中川消防署より感謝状を授与されましたことをお知らせいたします。

本表彰は、災害対応型ランドリー「ブルースカイランドリー ザ・ビッグエクスプレス五女子店」（名古屋市中川区）における、地域防災体制の整備に向けた取り組みが評価されたものです。

同店では、八幡学区防災安心まちづくり委員会と災害協定を締結し、災害発生時に地域住民の皆さまを支える拠点の一つとして活用できる体制づくりに取り組んできました。日常的に利用されるコインランドリーという身近な施設を通じて、「いざという時にも頼れる場所」として地域に根付くことを目指しています。

このたびの感謝状授与は、こうした取り組みに対しご評価をいただいたものであり、当社として心より光栄に存じます。本感謝状授与の名誉を励みに、今後も地域社会の一員として、安心・快適にご利用いただけるサービスの提供を通じ、地域に寄り添った取り組みを続けてまいります。

■ブルースカイランドリー ザ・ビッグエクスプレス五女子店について

ブルースカイランドリー ザ・ビッグエクスプレス五女子店は、株式会社ジーアイビーが展開する「災害対応型ランドリー」の一店舗として、日常の生活に役立つコインランドリーが、災害時には一時的な避難場所としても活用できるよう整備されています。

ジーアイビーでは、普段の暮らしを支えるコインランドリーを、非常時にも地域に役立つ施設とするため、災害対応型ランドリーの展開を進めており、全国385店舗のうち274店舗（2026年1月末時点）が災害対応型ランドリーとして機能しています。

同店は、全国232店舗目の災害対応型ランドリーとして、2025年3月31日にオープンしました。

■災害協定の締結について

ブルースカイランドリー ザ・ビッグエクスプレス五女子店では、災害時における地域支援体制の強化を目的として、所在地学区である八幡学区防災安心まちづくり委員会と、「大規模災害時における地域と事業所との支援協力に関する覚書」を締結しています。

本協定に基づき、災害時や防災活動を実施する際には、炊き出しセット（ガスコンロ・鍋）や簡易発電機の貸し出しを行い、地域の防災活動を支援する体制を整えています。

これは、より多くの地域住民の皆さまに、災害対応型ランドリーが災害時に活用できる施設であること、また避難時の選択肢の一つとして認識していただくことを目的とした取り組みです。

現在、ジーアイビーは全国61カ所の自治体・自治会と災害協定を締結しており、今後も、被災された方々が少しでも安心・快適に過ごせる環境づくりを目指し、各地域の自治体・自治会との連携を進めてまいります。