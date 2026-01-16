【1月22日（木）14:00配信】株式会社プローバホールディングス、社会福祉法人愛隣館グループホームつぐみ登壇！「ストレスチェック大賞2025」受賞法人登壇トークセッション開催

株式会社情報基盤開発視聴を申し込む :https://www.altpaper.net/award2025/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=scaward2025&utm_content=260115

弊社・株式会社情報基盤開発が2026年1月22日(木)14時から配信する「ストレスチェック大賞2025」記念ウェビナー冒頭、大賞受賞法人2社を交えたトークセッションパートの登壇者を発表致します。

「ストレスチェック大賞2025」大賞受賞法人2社がトークセッションへ登壇！

トークセッションでは大賞を受賞されました株式会社プローバホールディングスの新谷氏、社会福祉法人愛隣館 グループホームつぐみの栗山氏にご登壇いただきます。

●トークセッション登壇者プロフィール

大企業部門（従業員300人以上）

新谷 浩二（しんたに こうじ）氏

株式会社プローバホールディングス

人事部 健康経営担当



2002年プローバグループ入社。相手が気兼ねなく話せる雰囲気づくりが得意という長所を生かし、広島、東京と地域をまたいでパチンコ店ホール勤務を経験。

2004年人事部へ異動。2025年現在、１級労務管理士・衛生推進者・両立支援コーディネーターなどの資格を所得し、健康経営担当としてストレスチェックなどの安全衛生や労務、産業保健の分野に携わる。

一般企業部門（従業員300人未満）

栗山 享起（くりやま たかゆき）氏

社会福祉法人愛隣館 業務執行理事

グループホームつぐみ

管理者 兼 サービス管理責任者

社会1人年目から13年間社会福祉法人東京援護協会にて、社会福祉法人の在り方、組織の在り方、福祉制度、障害への理解等のノウハウを学ぶ。役職と現場において経験を積む中で、いつしか地元である朝霞市の福祉に貢献したいという気持ちから地元に戻ることを決心。

令和3年、コロナ期間であり様々な課題や不安がある中、社会福祉法人愛隣館グループホームつぐみに入社。現在、管理者及びサービス管理責任者を担い、法人として業務執行理事を拝命。

以降、当法人の事業展開や働きやすい職場作り、選ばれる事業所作りを目指している。

●「ストレスチェック大賞2025」記念ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16738/table/174_1_e61d8a0bf40d4a0ff2e8643c19d43c88.jpg?v=202601160951 ]

トークセッションでは弊社CMO・村上大介がモデレーター（進行役）を務め、ストレスチェック実施に関する話題だけでなく、職場環境改善や従業員のメンタルヘルス対策、福利厚生など、他社の参考となるお取り組みについて幅広くお話を伺います。



また、北里大学医学部公衆衛生学 教授の堤明純氏による特別講演も行います。



新年度のストレスチェック実施を含む職場環境改善施策やメンタルヘルス対策、昨年5月に公布された改正労働安全衛生法施行に向けた準備等に向け、この機会に是非ご参加ください。



「ストレスチェック大賞」とは？

弊社ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェック」は、2015年のサービス提供開始から累計で約7,500法人（有償サービスのみ）を突破し、2024年度単年の導入実績で約4,800法人・150万人となりました。

“業界最大級”の導入実績を誇るストレスチェックサービス運営企業として、多数のご愛顧に感謝すると共に、今後も「ストレスチェック実施の有用性」と「職場環境改善に向けた更なる利活用」を広く社会に発信していかなくては考え、2023年に同アワードを創設。同12月に第1回目の受賞法人発表と創設記念のウェビナーを初開催致しました。



ウェビナー開催は2023年12月、2024年7月の開催に続き、今回3回目。ストレスチェック大賞アワードでは今後ともストレスチェックを通して皆様の職場環境をよくするための情報を発信してまいります。

●開催会社概要

企業名 ：株式会社情報基盤開発

代表 ：代表取締役 鎌田長明

設立 ：2004年8月

所在地 ：本社 東京都文京区湯島4丁目1-11 南山堂ビル3階

HP ：https://www.altpaper.net(https://www.altpaper.net?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=scaward2025&utm_content=260115)

事業内容：

・ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」(https://www.altpaper.net/sc?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=scaward2025&utm_content=260115)の開発・運用とOEM提供

・パワハラ防止対策、従業員のメンタルヘルスケアの 相談窓口代行支援サービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」(https://www.altpaper.net/eap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=scaward2025&utm_content=260115)提供

・伴走サービス付き 組織サーベイツール「ソシキスイッチ」(https://www.altpaper.net/ss?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=scaward2025&utm_content=260115)開発・運用

・手書きアンケートの自動入力と 入力業務代行サービス「AltPaperアンケート入力」(https://www.altpaper.net/ap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_term=none&utm_campaign=scaward2025&utm_content=260115)開発・運用

ほか