【アマン東京】バレンタインデーに贈る大人向けのシックなオリジナルチョコレートのご案内

アマン東京

アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo) (東京・大手町、総支配人 八木朋子)では、2026年1月19日（月）から2月14日（土）までの期間限定で、ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)とアマン東京オンラインショップ(https://shop.amantokyo.com/)にて、「アマン東京 オリジナル バレンタインデー チョコレート 2026」を販売いたします。カカオの風味を引き立てるガナッシュ3種とプラリネ2種で、シンプルながらも洗練された味わいに仕上げました。落ち着いた雰囲気のスタイリッシュなボックスに収められた季節限定フレーバーのチョコレートを、大切な方への贈り物としてバレンタインデーにぜひどうぞ。

アマン東京は2026年のオリジナルチョコレートとして、フレーバーごとに厳選したカカオを組み合わせた、3種のガナッシュと2種のプラリネをご用意いたしました。2個、5個、10個入りのチョコレートボックスよりお選びいただけます。

新登場のフレーバー「丸の内ハニーのミルクガナッシュ」は、アマン東京のスタッフが参加する丸の内ハニープロジェクト（注）で採集したはちみつをミルクチョコレートと合わせてガナッシュにしました。なめらかですっきりとした甘みのガナッシュを、クリーミーな口溶けのホワイトチョコレートで包んだ一粒です。

もう一種類の新フレーバー「バニラコニャック」は、芳醇なコニャックと、希少なタヒチ産バニラの豊かな香りが広がるガナッシュです。フルーティーな酸味が特徴のマダガスカル産カカオと、華やかで気品高い味わいのコニャックとの組み合わせで、バニラの香りを一層引き立てています。

他にも、バニラの香りが広がるエクアドル産チョコレートと、ラズベリーやバナナのような風味が際立つマダガスカル産のチョコレートをブレンドした、開業以来のスペシャリテである「アマンロゴ入りチョコレート」のほか、香ばしくローストしたイタリア ピエモンテ産ヘーゼルナッツのプラリネをビターチョコレートで包んだ一粒や、大粒の長野県産オーガニックくるみとミルクチョコレートのプラリネなど、全5種類のフレーバーをご用意しております。また、通年販売中の「トリュフチョコレート10個入り」をセットにした20個入りボックスも、ラ・パティスリー by アマン東京の店頭限定で販売いたします。

アマン東京のパティシエが一粒ずつ丁寧に仕上げた、シンプルでありながらも奥深い味わいのチョコレートを、どうぞこの特別な機会にご堪能ください。

（注）丸の内ハニープロジェクトとは

アマン東京が位置する大手町・丸の内・有楽町エリアの地域活動コミュニティ。セイヨウミツバチの行動範囲の半径およそキロ圏内に、外苑や日比谷公園など豊富な蜜源があることから、都市において上質なハチミツづくりを実現しています。当該エリアの豊かな自然と共生する環境都市を目指しています。

「アマン東京 オリジナル バレンタインデー チョコレート 2026」

期間：2026年1月19日（月）から 2月14日（土）まで

価格（消費税込み）：2個入り2,808円、5個入り5,400円、10個入り9,720円、20個入り19,440円 （2個入りは バニラコニャックとアマンロゴ入りのミルクガナッシュの2フレーバー / 20個入りは店頭販売のみ）

販売場所： ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)（OOTEMORI地下2階 / 月 - 金曜日 7am - 8pm、 土・祝日 10am - 7pm、日曜定休）、アマン東京オンラインショップ(https://shop.amantokyo.com/)

お問い合わせ：アマン東京 レストラン予約 03-5224-3339（10am - 7pm）

（写真左から）

■ バニラコニャック *新フレーバー

コニャックの上品な味わいと、酸味が特徴のマダガスカル産カカオがマッチするガナッシュに、希少なタヒチ産バニラがアクセントに香る一粒。ミルクチョコレートとホワイトチョコレートをブレンドしたチョコレートでコーティングしています。

■ 長野県産くるみプラリネとミルクチョコレートプラリネ

大粒の長野県産オーガニックくるみに、キャラメリゼしたミルクチョコレートのプラリネを組み合わせました。なめらかさとカリッとした食感を楽しめるひと粒です。

■ ビターチョコレート のガナッシュ [アマンロゴ入り]

バニラが香るエクアドル産チョコレートと、ラズベリーやバナナのようなフレーバーが特徴のマダガスカル産のカカオ分67％のチョコレートをブレンドしたオリジナルチョコレート。それぞれのチョコレートの特徴が感じられる奥深い味わいです。

■ 丸の内ハニーのミルクガナッシュ *新フレーバー

優しい甘さとすっきりとした後味が特徴の丸の内ハニーとミルクチョコレートを合わせたガナッシュを、コクのあるホワイトチョコレートが引き立てます。

■ イタリア ピエモンテ産ヘーゼルナッツプラリネとビターチョコレート

ヘーゼルナッツプラリネの香ばしさを、ビターチョコレートの洗練されたほろ苦さのなかに閉じ込めました。上品な甘さと芳醇な香りが広がる、大人の味わいです。

ラ・パティスリー by アマン東京

住所： 東京都千代田区大手町1-5-6 大手町タワー OOTEMORI地下2階

営業時間： 月～金曜日 7am - 8pm、土曜日・祝日 10am - 7pm

*日曜日定休

ケーキの販売は10amより キャッシュレス決済のみ承っております

URL： https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo

店頭受け渡し予約： https://www.tablecheck.com/ja/shops/amantokyo-lapatisserie-pickup/reserve

お問い合わせ： アマン東京レストラン予約 Tel 03-5224-3339（10am - 7pm）

アマン東京とは

「アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo)」は2014年12月22日にアマン初の都市型ホテルとして開業いたしました。高層複合ビル大手町タワーの最上階部33階から38階に、木と石と和紙による、日本の伝統文化と現代性を兼ね備えた広々とした静かな空間を提供しています。客室数84室、高い天井高を持つガーデンラウンジを始め、レストラン(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/arva)、バーラウンジ(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/lounge-aman)、1階別棟のカフェ(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/cafe-aman)、パティスリー(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)、カウンター8席の鮨店(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/musashi-aman)、そして8室のトリートメントスイート、30メートルの屋内プールやフィットネスジムを持つアマン・スパ(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/wellness)などを擁し、そのどこからでも東京の眺望や自然をご堪能いただけます。

アマンとは

アマンは、プライベートな邸宅にいるかのような心温まるもてなしと、常に小規模であること、そして美しさの際立つラグジュアリーで非日常的な体験のできる、プライベートなリゾート・コレクションとして1988年に創設されました。そのコンセプトは、初のリゾートとして誕生したプーケット島のアマンプリ（平和なる場所）から、世界へと発信されていきました。現在、アマンは、20のデスティネーションにて36軒のホテルやリゾート、ブランデッド・レジデンスを展開し、さらに複数のプロジェクトが建設中です。

近年、アマングループは「アマンスキンケア」（2018年）、サプリメントシリーズ「Sva」（2020年）、「アマン ファイン フレグランス」（2020年）、レディ トゥ ウエア コレクション「ザ・エッセンシャルズ by アマン」（2021年）、フェイシャルスキンケアライン「アマン エッセンシャルスキン」（2023 年）、世界のアマンからインスパイアーされた特注家具「アマン インテリアズ」（2023年）など、非日常に浸るデスティネーションに留まらず、その魅力的なライフスタイルを提供するまでに成長しました。さらにアマンはイノベーションをブランド哲学の根幹に据え、 2020年にはサンスクリット語で「魂」を意味する新しいホテルブランド「ジャヌ（Janu）」を立ち上げました。ジャヌは、人と人の真のつながり、遊び心のある表現、ソーシャルウェルネスを体験の中核とする、ユニークなホスピタリティを提供します。思考と心のバランスを整え、エネルギーや躍動感を取り戻す滞在を目的としたジャヌは、初となるホテル、「ジャヌ東京」を2024年3月、麻布台ヒルズ内にオープンし、新たな開発も発表されています。