「あまおう」の季節到来！最上のアフタヌーンティーを360°パノラマビューの絶景ダイニングで！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

VIEW & DINING THE SKY

『スーパーアフタヌーンティー～あまおう～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/sky/afternoon-amaou/

ホテルニューオータニ（東京）では、ザ・メイン最上階に位置する展望ダイニング「VIEW & DINING THE SKY」にて、パティスリーSATSUKIの“スーパーシリーズ”やピエール・エルメ・パリのスイーツを絶景と愉しむ『スーパーアフタヌーンティー～あまおう～』を2026年3月31日（火）まで期間限定で販売いたします。好天時には富士山を望むことのできる眺望とともに、優雅な昼下がりをお過ごしください。

VIEW ＆ DINING THE SKYは、「世界中から訪れる人々に日本が誇る富士山を見せたい」という創業者・大谷米太郎の思いを受け継ぐ、360°パノラマ展望のビュッフェレストランで、東京の名所を一望できる眺望とホテルの美食を心ゆくまでお愉しみいただけます。

ホテルを代表する美食の数々が集結

（手前より時計回りに）新あまおうタルト、新スーパーあまおうショートケーキ、あまおうゼリー、スーパーメロンショートケーキ、モンブラン ※1月中は『スーパーモンブラン』2月からは『新モンブラン』

◇上段：パティスリーSATSUKI

糖度14度以上のみずみずしい静岡県産マスクメロンを贅沢に使用した『スーパーメロンショートケーキ』や、旬のあまおうの魅力を存分に引き出した『新スーパーあまおうショートケーキ』など、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツ「スーパーシリーズ」が勢ぞろい。

さらに、和栗と抹茶が織りなす上品な味わいの『スーパーモンブラン』、黒蜜あんこ・いちごジュレ・カスタードクリームを重ね、5粒の「博多あまおう」を贅沢にあしらった『新あまおうタルト』、果汁感あふれるやさしい口当たりの『あまおうゼリー』もお愉しみいただけます。

（手前より時計回りに）バヤデール、アンフィニマン ヴァニーユ ド マダガスカル、ミルフィユ セレスト、フレジエ（オリーブとバニラ風味）、エモーション フレーズ ピスターシュ

◇中段：ピエール・エルメ・パリ

ライムとパッションフルーツの爽やかな香りが特徴で、ホワイトチョコレートムース、イチゴとルバーブのコンポート、ライムゼスト入りパッションフルーツ風味のビスキュイ、パートサブレが層になった、軽やかでフルーティーな味わいが魅力の『バヤデール』、パッションフルーツ入りマスカルポーネクリーム、イチゴとルバーブのコンポートのほんのりした甘酸っぱさの『ミルフィユ セレスト』など全5種類をお愉しみいただける一皿です。

（手前より時計回りに）銀鱈西京焼、北京ダック、海老とホタテのピリ辛和え、蟹と紋甲いかの辛子味噌和え、松前数の子

◇下段：セイボリープレート

ホテル特製の北京ダックを中心とした一皿。銀鱈、海老、ホタテ、蟹、いか、数の子などの豪華素材を、一口サイズのセイボリーとしてお愉しみいただけます。多彩な味のバリエーションが、ティータイムを飽きさせることなく、最後のひとつまでお愉しみいただけます。

あまおうスコーン

◇サイド：パティスリーSATSUKI

特殊製法でセミドライに仕上げた「博多あまおう」を生地に練り込み、仕上げに博多あまおうのパウダーとフリーズドライいちごをあしらい、表面をコーティングしたホワイトチョコレートが、あまおうの甘酸っぱさを一層引き立てる期間限定の逸品です。

英国王室御用達、故エリザベス女王にも献上されたマカイバリ茶園のダージリン紅茶とともに

インド ダージリン地方で150年以上前に創立され、最も長い歴史をもつ「マカイバリ茶園」。広大な敷地の3分の2が原生林であり、無数の野生動物が生息する自然の楽園として知られています。 マカイバリ茶園では、自然との調和を目指し、農薬や化学肥料など一切使用しない、有機農法の最高峰“バイオダイナミック農法”で栽培された茶葉は、故エリザベス女王にも献上された一級品。『スーパーアフタヌーンティー』では、そのダージリンティーをお好きなだけお愉しみいただけます。

オーガニックダージリン マカイバリ茶園

オーガニックアッサム ジャリンガ茶園

オーガニックニルギリ コーラクンダ茶園

オーガニックアールグレイ

オーガニック緑茶ハーブブレンド

オーガニックハイビスカス&シナモン

販売概要

VIEW & DINING THE SKY『スーパーアフタヌーンティー ～あまおう～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/sky/afternoon-amaou/

期間：2026年3月31日（火）まで

※平日限定

時間：14:00～/14:30～ ※各回2時間制

料金：\12,000

※別途サービス料を加算させていただきます。

※ウェブサイトより3日前までの完全予約制

※食材の入荷状況により一部内容が変更となる場合があります。

お問合せ：Tel.03-3238-0028（VIEW & DINING THE SKY 直通）