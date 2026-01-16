「ECCキッズなんば校」1/24(土)グランドオープン! 1歳半～中学生までの英語学習に特化した“子ども専門校”

株式会社ECC

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）が運営するECC外語学院は、2026年1月24日（土）に「ECCキッズなんば校」を新規開校いたします。

「ECCキッズなんば校」は、1歳半～中学生までのお子さまの英語学習に特化した“子ども専門校”です。大阪の中心地の一つ「なんば」エリアに位置し、Osaka Metro四つ橋線「なんば駅」32番出口から徒歩1分と、通いやすい利便性抜群の立地です。スクール内部は、木目の柔らかな質感を基調にかわいらしい彩りを加え、子どもたちがリラックスしてのびのびとレッスンが受けられる空間に。カラフルで楽しい教材、年齢に応じたコースやレッスンカリキュラムを用意し、お子さまが外国人講師やお友だちと一緒に楽しみながら学べる環境が整っています。

ECCKIDSは、お子さま一人一人の成長に寄り添いながら、確かな「英語力」と「発信力」を育んでまいります。

ECC外語学院では2026年4月30日（木）まで、ご入学された方の中から抽選でグアム往復ペア旅行券などが当たる「春の入学応援キャンペーン」を実施しています。さらに「ECCキッズなんば校」では、グランドオープンを記念し、キッズなんば校限定の来校特典としてECCオリジナル「大谷翔平選手 クリアファイル＆メモノート＆ステッカー」をプレゼントいたします。

■ 「ECCキッズなんば校」 概要

※画像はイメージです

【開講コース】

幼児（1歳半・2歳・3歳英会話コース／3歳［年少］コース／4・5歳コース）、小学生（スーパーマスターコース［小学1～6年生］）、中学生英会話コース、英検(R)対策

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません

【所在地】

〒556-0016 大阪市浪速区元町1丁目5番7号 ナンバプラザビル9F

【電 話】

06-7176-5144

【営業時間】

火～金 13：00～21：00／土・日 10：30～18：30／月・祝 休み

詳細を見る :https://www.kids.ecc.jp/school/osaka/namba/lp/

■ 「春の入学応援キャンペーン」 概要

ECCKIDSでは、2026年1月1日（木）～4月30日（木）の期間中、うれしい特典がいろいろつく「春の入学応援キャンペーン」を実施しています。

詳細を見る :https://www.kids.ecc.jp/lpi/campaign2026/

【入学特典１.】

期間中、入学金全額免除

【入学特典２.】

ご入学された方の中から抽選で、豪華賞品をプレゼント

［1］グアム往復ペア旅行券（10組20名様）

［2］QUOカードPay 10,000円分（50名様）

※2026年4月時点でECC外語学院に在籍している方

※画像はイメージです

【キッズなんば校限定 来校特典】

ご来校者全員に、ECCオリジナル「大谷翔平選手 クリアファイル＆メモノート＆ステッカー」をプレゼント

［対象期間］2026年1月24日（土）～4月30日（木）

※特典適用には一定の条件がございます

※キャンペーンの詳細は、ECC外語学院ホームページをご確認ください

PDF版プレスリリース：

https://prtimes.jp/a/?f=d16929-189-671d23ec63237d5065aa2d96b606696b.pdf

■ ECC外語学院 https://www.ecc.jp/

ECC外語学院は、ECCが1962年創業時にスタートした英会話スクールで、60年以上にわたり、独自の教材、教授法、経験豊かな講師陣、多彩なコースによる実践的な外国語教育を展開。英検(R)・TOEIC(R) L&R TESTなどでも、高い成果を上げています。1歳半からのこども英会話にも力を入れ、真の国際人の育成に努めています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING AND READING.

■ 株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。