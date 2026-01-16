SiMa.ai、Synopsysとの初の統合ソリューションを発表　車載向けフィジカルAIの開発を加速

SiMa Technologies Inc.

フィジカルAIソリューションの先駆者であるSiMa.ai（本社：カリフォルニア州サンノゼ）は本日、Synopsysとの戦略的コラボレーションによる初の統合ソリューションを発表しました。この共同ソリューションは、先進運転支援システム（ADAS）や車載インフォテインメント（IVI）などのアプリケーションを支えるAI対応の次世代車載SoC向けに、アーキテクチャ探索と初期段階の仮想ソフトウェア開発を加速するためのブループリントとなるものです。

すでに発表(https://www.businesswire.com/news/home/20241217077981/ja)している通り、より高度な自律性とよりインテリジェントなキャビン内体験を実現するソフトウェアデファインドビークルには、機械学習により最適化され、検証済みのワークロードで、電力効率に優れたSoCアーキテクチャが必要です。SiMa.aiとSynopsysはそのための協業を行っています。この戦略的コラボレーションの結果として、本日発表されたブループリントにより、顧客は車載向けカスタムAI SoCの設計・検証を迅速・確実に開始できます。シリコンの完成を待つことなく「上流工程」でのソフトウェア開発を実現することで、開発コストを削減し、ソフトウェアの品質を向上させて、量産開始時のリスクを軽減し、自動車の市場投入期間を短縮できます。

SiMa.aiの創設者兼CEOのクリシュナ・ランガサイ（Krishna Rangasayee）は、次のように述べています。「両社のチームの効果的な協業に基づき、今日のソフトウェアデファインドビークル向けのフィジカルAI機能の解放に特化した共同ソリューションを迅速に開発できたことを大変嬉しく思います。当社のクラス最高のMLプラットフォームと、Synopsysの業界をリードする車載グレードIPおよび設計自動化ソフトウェアを組み合わせることで、自動運転や車内体験の分野でOEMがイノベーションを実現するための強力な基盤を提供します。」

Synopsysの最高製品管理責任者であるラヴィ・スブラマニアン（Ravi Subramanian）氏は、次のように述べています。「差別化を推進するため、自動車OEMはソフトウェア定義型のAI対応自動車をより迅速に市場投入する必要があります。その際、総開発コストを削減し、量産開始（SOP）までの期間を短縮するには、初期段階での電力最適化と演算プラットフォームの妥当性確認が求められます。当社とSiMa.aiのコラボレーションにより、包括的な統合ツールスイートのサポートに基づく、ML対応のアーキテクチャ探索とソフトウェア開発のブループリントが実現することで、こうした業務は著しく加速し、自動車業界のお客様はADASとIVIの次世代機能をより迅速に市場投入できます。」

この新たなブループリントは、事前統合済みのSoC仮想プロトタイプと統合型のツールワークフローを提供し、以下の通りSiMa.aiとSynopsysの業界をリードするソリューションを活用します。

初期段階のアーキテクチャ探索：

- SiMa.aiのMLA Performance and Power Estimator(TM)（MPPE）ツールを使用することで、自動車業界の顧客は自社のワークロードに最適なサイズのMLアクセラレータを設計できます。顧客は多様なアクセラレータ構成の反復検証を迅速に行うことで、最適な選択肢を特定できます。- 自動車関連企業の信頼を獲得しているSynopsys Platform Architect(TM)(https://www.synopsys.com/verification/virtual-prototyping/platform-architect.html)により、RTL以前のシステムレベルで車載ワークロードをモデリングし、パフォーマンス、消費電力、メモリ、相互接続のトレードオフを分析することで、設計サイクルの初期段階で情報に基づくアーキテクチャの決定が可能です。

初期段階の検証と妥当性確認：

- SynopsysのVirtualizer(TM) Development Kit（VDK）(https://www.synopsys.com/verification/virtual-prototyping/virtualizer.html)により、顧客はシリコンの入手前に仮想SoCプロトタイプを用いたソフトウェア開発が可能になり、シリコン入手後数日以内にシステム全体を立ち上げられます。自動車の市場投入期間を最大12カ月短縮できます。- SiMa.ai Palette SDKは、複雑なエッジAIアプリケーションの展開を簡素化し、パフォーマンスや使い勝手を犠牲にすることなく、あらゆるMLワークフローをサポートすることで、車載エッジソリューション向けの完全なMLスタックを提供します。- Synopsys ZeBu(R)(https://www.synopsys.com/verification/emulation-prototyping/emulation.html)エミュレーションは、プレシリコンのハードウェア/ソフトウェアのパフォーマンスと消費電力の妥当性を包括的に検証することで、システムアーキテクチャが想定されるワークロードのニーズに応えていることを保証します。

サポートツールのワークフローを含む新たな共同のブループリントは、初期段階の顧客エンゲージメント向けに提供中です。