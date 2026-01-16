【巣立ちを応援】第６回『うつわとお洋服のお渡し会』を開催／東京・恵比寿

株式会社マザーディクショナリー

手の長いおじさんプロジェクトは、児童養護施設や里親家庭を巣立つこどもたちを対象とした「うつわとお洋服のお渡し会」を、2026年2月14日、3月21日、5月16日（土）に開催します。

6年目を迎える本取り組みは、春から新生活を始めるこどもたちが、器や洋服を「自分で選ぶ」体験を通して、これからの暮らしを思い描く機会を提供するものです。

会場には陶器、ガラス、木工などの作り手から提供された器やカトラリーと洋服が並びます。

器は、「ハネモン」と呼ばれる小さな傷などの理由で商品とはならないものの、日常使いには全く支障のないもの。洋服は、アパレルブランドから寄せられるサンプル品や販売余剰品です。



作り手やブランドの思いや背景のある日用品が、これからの人生を自分らしく歩んでいくための一つのきっかけとなっています。

概要｜第６回『うつわとお洋服のお渡し会 』

日程｜2026年2月14日（土）・3月21日（土）・5月16日（土）

時間｜11:00～13:00／14:00～17:00

対象｜この春に児童養護施設や里親家庭などを巣立つこども・若者、自立援助ホーム・母子生活支援施設などを利用されている方

参加｜無料 ＊十分な点数をご用意するため、可能な範囲で事前のお申込をお願いしています。

会場｜景丘の家 （渋谷区恵比寿4-5-15））(https://kageoka.com/access/)

申込フォーム｜https://forms.gle/BzG1pVE6kPBz1fPa9



主催｜手の長いおじさんプロジェクト

お問い合わせ｜tenonagaiojisan@gmail.com

■この企画の特徴

・社会的養護下から巣立ちを迎えたこどもたちが、日用品を実際に手に取って選べる

・工芸作家、アパレルブランドなどの作り手の想いや背景がある器や洋服に出会える

・当団体スタッフや作り手と会話をしながら、ゆっくり選ぶ・暮らしを考える時間を大切にしている

■"手から手へ"想いをつなぎ「18歳の壁」を越える試み

社会的養護のもとで育ったこども・若者は、18歳前後で自立を求められるケースが多く、進学や就職、生活面において、同世代と比べて厳しい状況に置かれがちです。2024年4月には改正児童福祉法が施行され、年齢による一律の上限は見直されましたが、施設の事情などから退去を余儀なくされる例もあり、現在もなお「18歳の壁」は社会課題として残っています。

手仕事ならではのぬくもりを感じる器や、新生活に寄り添う洋服を手渡すことを通して、

新しい暮らしを始める節目に、応援の気持ちと交流の機会を届けています。

■これまでの実績■参加者の声

日々の暮らしを彩る器やお洋服を受け取った、こどもたちの声を一部ご紹介します。

「うつわ一つ一つ、それぞれの個性があってとても迷いました。すてきなうつわに出会えてうれしいです。」（児童養護施設から自立した方）

「少し傷がついたうつわと聞いていたが、実際見てみると傷がわからないほど綺麗でした。職人さんの熱意が込められた貴重なうつわが並んでおり、すばらしいと感じた。」（児童養護施設から自立した方）

「それぞれ形は勿論、風合いや色合いが面白く、キッチンに行くだけで嬉しくなりそうです。」（児童養護施設から自立した方）

「生地が良いお洋服だったり、普段使いもしやすいお洋服がたくさんあってありがたいなと思った。」（里親家庭から自立した方）

「普段、自分が買わないシャツだったりコートなど多種多様な中から悩むのが楽しかったです。」（児童養護施設から自立した方）

「何ももてずに施設に入ったので、手作りのあたたかみのある和食器を手にできて、ホっと心もあたたまるようです。使うのが楽しみです。」（母子生活支援施設入所者）

■これまでにご協力いただいた作り手・企業の皆様

＜器の提供＞ ＊抜粋

石川昌浩／飯高幸作／伊藤丈浩／伊藤嘉輝／井上尚之／故金あかり／城戸雄介／久野靖史／ 郡司製陶所／小島鉄平／坂本創／十場あすか／十場天伸／鈴木稔／角田淳／壷田亜矢／壷田和宏／平岩愛子／PETARI／松形恭知／松原竜馬／松本かおる／松本行史／山口和声／山田洋次／山田隆太郎／米原暁男



＜洋服・ファブリック製品の提供＞ ＊抜粋

enrica／株式会社ディティジェイ／showroom SESSION／skool／宝島染工／Tu es mon Tresor／BIGI／ HOSU／homspun／MELROSE／MEN'S BIGI／YARN HOME

■手の長いおじさんプロジェクト代表より

児童養護施設等を卒業し、ひとり立ちをしなくてはならないこどもたちに、直接、器を手にとって選んでもらうことを通して、器の扱い方や作られた背景をお話ししながら、さまざまな人たちが応援しているよ、いつでも立ち寄れる居場所があるよ、ということも伝える機会にできたらと思っています。

今後はNPOとして法人化し「こどもたちにクリエイティブな体験を通して希望を生み出し、関わるすべての人が未来を創造できる循環を育むこと」を目的とし、さらに活動の輪を広げていく予定です。

ー 代表 尾見紀佐子

「手の長いおじさんプロジェクト」について

2011年の東日本大震災をきっかけに、硝子作家の石川昌浩氏の呼びかけで発足した「手の長いおじさんプロジェクト」は、社会的擁護下で暮らすこどもたちを思い、わずかな傷等により商品にならない「ハネモン」をこどもたちに贈る活動から始まりました。

当初は任意団体として、趣旨に賛同する器の作り手や配り手が有志で参加し、児童養護施設や里親家庭、母子保護施設などの社会的養護下で暮らすこどもたちに器やお洋服を届けてきました。2018年より株式会社マザーディクショナリーが運営支援を本格的に開始。2021年からアパレル企業の協力者も加わり「うつわとお洋服のお渡し会」として、巣立ちゆく若者たち一人ひとりに手渡しするイベントを継続的に開催しています。 多くの作り手・企業の方々がこの趣旨に共感し参画してくださるようになり、頒布会を実施しています。（2026年2月NPO法人化予定）

https://motherdictionary.com/tenonagaiojisan/

【取材案内】

前日の準備の様子や、当日の会場の様子・参加者の声の取材、写真撮影も可能です。

取材をご希望のメディアの方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

tenonagaiojisan@gmail.com