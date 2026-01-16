【100セット限定】或る列車運行10周年記念 アニバーサリーグッズ発売

九州旅客鉄道株式会社

D&S列車「或る列車」は、2025年8月8日に運行開始から10周年を迎えました。この節目を記念しJR九州商事株式会社では「或る列車10周年記念 プレミアムコレクション」を発売いたします。

本商品は、実際の「或る列車」と同じ素材や塗料をそのまま採用したキーホルダーを収録した、世界にわずか100セット限定の商品です。ぜひ、10年の歴史をその手に。

１ 或る列車10周年記念 プレミアムコレクション

・数量：100セット

・価格：27,500円（税込・送料込）

※ただし北海道・沖縄・離島・一部の地域への配送は、別途追加送料がかかります。

２ 発売開始日時・発売箇所について

（１）予約受付 2026年1月24日（土）10:00～

（２）予約受付箇所 「九州の旅とお取り寄せ」内

https://www.jrk-kyushutabi.shop/shopdetail/000000010594

※詳細については通販サイトをご確認ください。

３ 商品詳細

或る列車10周年記念 プレミアムコレクション（下記１.～４.がすべて含まれています。）

１.10周年記念キーホルダー

実車と同じ素材と塗料が生み出す、唯一無二の存在感。 JR九州エンジニアリングが細部まで忠実に再現した、100個限定の特別仕様キーホルダーです。世界に一つだけのシリアルナンバーを刻んだ、あなただけの特別な一品。10周年の節目を祝う、まさに究極のコレクターズアイテムです。

２.或る列車 銘板レプリカ

実車をイメージして製作した、10周年記念仕様の銘板レプリカです。

３.特別専用ケース

記念キーホルダーと、車両の銘板を表現したアクリルプレートを収容し、棚などに立てて飾ることができる専用ケースです。ケース表面には、「或る列車」の車両正面をデザインした金色の箔押し施した、高級感のある特別仕様に仕上げています。

４.或る列車 列車型陶器

豪華絢爛な「或る列車」のフォルムを、味わい深い陶器で表現したました。陶器特有の柔らかな質感の中に、緻密なディテールが息づく再現度の高さが魅力。観賞用として、お部屋を彩る優雅なひとときを演出します。

※お酒は入っておりません。

４ その他

・数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。

・各商品の仕様・内容は予告なく変更となる場合がございます。