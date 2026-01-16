株式会社ワンプルーフ

1. 背景と目的

スポーツブランド「Under Armour」の日本総代理店である株式会社ドームは、ECによる消費者へのリーチ強化とブランド価値の継続的提供を目的に、楽天市場・Yahoo!ショッピングへの出店を計画していました。既存の販売チャネルではブランド認知や顧客接点の拡大に限界があり、モール内での直接的なコミュニケーションと新規顧客獲得、そしてブランドとしてあるべき販売手法の確立が大きな課題となっていました。

この課題を解決するため、ECの専門知識と戦略的支援体制を有するワンプルーフへの支援依頼がスタートしました。

2. ワンプルーフの支援方針

ワンプルーフは、Under Armour のブランド世界観を尊重しつつ、ECモール特有の制約を踏まえた戦略的設計を支援方針としました。

特に、ブランド価値を損なうことなく、ローンチまでのタイトなスケジュールをプロジェクトマネジメントの観点から明確に設計し、関係者全体がゴールとプロセスを共有・進行できる体制を重視しました。これにより安心感と透明性の高いプロジェクト進行を実現しています。

3. アプローチと施策内容

支援は大きく以下の要素で進められました：

スケジュール設計と可視化：ローンチまでのタスクと責任を明確化し、リスクと進捗を管理。関係者がいつ何をするかを共有可能な形にしたこと。

モール特性に合わせた運用戦略：楽天市場とYahoo!ショッピングではユーザー特性や施策効果が異なるため、各モールごとに最適化した運営・販売戦略を実施。

日々の丁寧なコミュニケーション：定例ミーティングだけでなく、細かな相談・提案・改善案を日常的に重ねることで、実行と検証のサイクルを高速化。

PDCAの高速回転：初期から仮説検証を前提とした施策実行を行い、小さな成功を積み重ねながら規模拡大につなげました。

4. 成果数値

出店1年目でマーケット内ブランドシェア1位を獲得。

出店から3年で10億円超の新規ビジネス規模を創出。

各モールで継続的な新規顧客獲得を実現。

これらの成果は、ブランド公式ショップとしてのプレミアムポジションを確立しつつ、持続可能なビジネス拡大にもつながりました。

5. 成功要因（定性的要素）

高頻度かつ密なコミュニケーションにより、両社の理解とスピード感ある意思決定・打ち手の実行が可能になったこと。

ブランド理解に基づく提案により、単なる運用支援ではなく、ブランド価値を損なわない表現・施策が実現できたこと。

最適な体制構築とリソース配分により、コンサルティングと実務運用の両輪で高品質なアウトプットを提供したこと。

クライアント側の柔軟な対応と迅速な意思決定が打ち手の効果最大化に寄与した点。

モール担当者やECCとの連携を強化することで、三者が一体となった推進体制を構築できたこと。

加えて、「One Team」としての信頼関係が日常的な運用と戦略立案の両面で大きな推進力となったことも挙げられます。

6. 今後について

ドームは、ブランド戦略の変化を見据えながら、今後も各チャネル戦略と連動したマーケットプレイス運営を進めていく方針です。Under Armourとしてのブランドミッションを軸に、「我々の顧客は誰か」という視点を大切にした運営を継続し、多様な顧客ニーズへの最適な接点創出と課題解決を図る計画です。

株式会社ワンプルーフについて

株式会社ワンプルーフは、ECフルフィルメントからECマーケティング・モールEC自社EC構築までを包括的に支援する「トータルECソリューションカンパニー」です。18年以上のEC事業運営支援経験と運用実績、EC知見をもとに、国内外ブランドの成長をデータと現場で支えるパートナーとしてEC支援事業を展開しています。



【会社概要】

会社名：株式会社ワンプルーフ

所在地：東京都新宿区西新宿4-15-7

TEL：03-6383-4412

URL：https://www.one-proof.co.jp/

事業概要：ECトータルソリューション事業