ナレッジワーク、セールスAXコンサルティングを提供する専門部隊「ナレッジワーク X」を立ち上げ。3年で200人のプロフェッショナル採用へ

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO：麻野耕司）は、セールスAXコンサルティング専門部隊「ナレッジワーク X」を新たに立ち上げ、3年で200人のプロフェッショナルを採用していくことをお知らせします。

ナレッジワークは、サービスコンセプトを「セールスイネーブルメントAI」から「セールスAXソリューション」へと変更し、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」とセールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワーク X」の両輪で営業部門のAXを支援してまいります。



https://knowledgework.cloud/(https://knowledgework.cloud/)

◼️サービスコンセプト変更の背景：変革にとって最も大切なものが後回しにされている

企業における生成AI導入プロジェクトの約95%が、期待されたP/Lインパクトを生み出せていないと報告されています。（出典：MIT Project NANDA「The GenAI Divide: State of AI in Business 2025」）

その最大の原因は、多くの企業において「AIを使う」ことが目的になり、現場の業務を「AIで変える」という視点が不足しているからだと私たちは考えています。



どんなに素晴らしい戦略があったとしても、どんなに便利なAIがあったとしても、最終的にそれを動かしていくのは現場で働く一人一人の人間です。



ナレッジワークは、顧客企業一社一社の営業業務について深く理解し、一人一人の営業担当の成長や成果を生み出していくようなAI活用を推進していきたいと考えています。



こうした想いから、ナレッジワークはサービスコンセプトを従来の「セールスイネーブルメントAI」から「セールスAXソリューション」へと変更し、現場で働く一人一人の業務変革の支援を強化してまいります。

◼️ナレッジワークの「セールスAXソリューション」の特徴

ナレッジワークのセールスAXソリューションでは、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」とセールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワーク X」を両輪で提供してまいります。

セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」

セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」では、営業支援のあらゆる領域において様々なAIプロダクトを「素早く」「精度高く」「使いやすく」提供しています。

顧客は営業支援の各領域から自社に必要なAIプロダクトを選び、組み合わせて導入することができます。

「ナレッジワーク」は、大手企業および成長企業様に導入され、営業現場を支援しています。

セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワーク X」

一方で、AIプロダクトを提供するだけでは、AXが十分に実現できないケースがあります。具体的には、下記のような様々な壁にぶつかり、セールスAXが停滞・失敗してしまっています。

セールスAXコンサルティング「ナレッジワークX」では、営業変革に必要なあらゆるプロセスをAXコンサルティングとして提供できます。

ナレッジワークのセールスAXソリューションはAIプロダクトとAXコンサルティングで、「営業がAIを使う」から「AIで営業を変える」を実現してまいります。

営業特化型YouTubeチャンネル「NEW SALES チャンネル」にて、「セールスAXの4つの壁」と題し、ナレッジワークが考えるセールスAXについて詳細に紹介しております。ぜひご覧ください。

◼️今後3年で200人のプロフェッショナルを採用へ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jV9pXTplSv8 ]

「ナレッジワーク X」に所属するコンサルタントには、マッキンゼーやアクセンチュアなどの戦略コンサルティングファーム出身者、セールスフォースやIBMといったグローバルテック企業出身者、さらにはリクルートなど国内大手企業出身者が集結しています。

今後3年間で200人規模のプロフェッショナル採用を進め、戦略立案からシステム設計、営業現場での実行支援まで、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが連携することで、業界や課題の枠を超えた支援をしてまいります。

谷口 大地

ex-マッキンゼー

2013年、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。経営コンサルタントとしてテクノロジーを用いた新規事業立ち上げや新規事業のポートフォリオ管理、DX等の支援を中心に従事。UC Berkeley Haas School of Businessでの経営学修士(MBA)修了後はアソシエイト・パートナーを務める。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。ビジネス部門やプロダクト部門の執行役員を歴任。

門屋 裕文

ex-アクセンチュア

2002年、富士通グループ／富士通株式会社にて、プロジェクトマネージャーとして大規模／マルチベンダー／高品質要求などの、複雑で難易度の高いプロジェクトのマネジメントに多数従事。2017年、アクセンチュア株式会社入社。テクノロジーコンサルタントとしてeコマース、大規模アウトソーシング等のPMOや構想策定に従事。2025年、株式会社ナレッジワーク入社。

並木 康貴

ex-セールスフォース

2009年、国内大手教育事業会社で営業、営業戦略プロジェクトに従事。2017年、デロイトトーマツグループ入社。人材/組織開発コンサルティングに従事。2019年、株式会社セールスフォース・ジャパン入社。セールスイネーブルメント組織責任者。2022年、Peak Performers受賞。グロービス経営大学院経営学修士（MBA）修了。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。コンサルティングサービス責任者を務める。

今岡 音彦

ex-IBM、Slalom

2001年、日本IBM株式会社入社。エンジニア職、PM職、プリセールス職に従事し、メガバンク担当のクライアントテクニカルリーダーを務める。2021年、米国DXコンサルのSlalom株式会社入社。日本オフィス立ち上げに参画し、クライアントパートナーを務める。2025年、株式会社ナレッジワーク入社。AXコンサルタント職に従事。

大井 春花

ex-セレブリックス

2015年、専門商社に入社し営業職に従事。翌年より海外営業を担当し、海外拠点で営業マネージャーとして事業・組織の運営に携わる。2021年、株式会社セレブリックス入社。スタートアップの営業組織立ち上げや大手企業向け営業強化支援に従事。2025年、株式会社ナレッジワーク入社。

伊藤 嘉教

ex-セールスフォース

2007年、みずほ銀行に入社。法人営業職に従事。2014年、セールスフォース・ジャパン入社。エンタープライズ企業の全社CRM/SFAプロジェクトの企画構想や導入に複数従事。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。アカウントマネージャー職、メガバンクのAI/DX企画・推進に従事後、AXコンサルタントを務める。

園田 友樹

ex-リクルートマネジメントソリューションズ

2007年、株式会社リクルートマネジメントソリューションズ入社。大手法人営業職に従事した後、研究開発職として適性検査SPI3をはじめとする人事アセスメントの開発に携わる。2018年より開発部長として商品開発と品質管理を管轄。2021年より事業責任者としてアセスメント事業全体の戦略策定と推進を担う。2024年、株式会社ナレッジワーク入社。

山本 恵美

ex-リンクアンドモチベーション

テレビ局関連会社を経て、2006年にリンクアンドモチベーションへ入社。金融、メーカー、通信、インフラ、小売等の大手企業を対象に、採用・育成・理念策定/浸透・制度設計のコンサルティングに従事。プロジェクトの構想策定から実行支援までを一貫して担う。またアカデミアとの協働によるモチベーション理論の体系化、自社の商品開発・人材開発にも携わる。2025年、ナレッジワーク入社。

太田 良佑

ex-リクルート、電通

2012年、株式会社電通入社。データアナリスト職に従事。2015年、株式会社リクルート入社。事業企画職・営業企画職に従事し、事業計画/営業戦略策定や営業プロセス設計、会社統合に伴う営業組織の統合プロジェクトのマネジメントに従事。2022年、株式会社HRBrain入社。執行役員、事業責任者を務め、セールスイネーブルメント領域を管轄。2023年、株式会社ナレッジワーク入社。オペレーションサービス責任者を務める。

AXコンサルタント職種は多数のポジションをオープンしております。ぜひご覧ください。

・ストラテジー

・セールスイネーブルメント

・ITアーキテクチャ

・インプリメンテーション

・オペレーション

◼️オンラインセミナーのご案内

「ナレッジワーク X」の全貌をご紹介するオンラインセミナーを開催いたします。企業が営業部門のAXを進めるうえで直面する課題や、その乗り越え方をご紹介します。営業企画・営業責任者のみなさま、ぜひご参加ください。



▼お申し込みはこちら

https://knowledgework.cloud/seminar/service-knowledge-work-x_20260210(https://knowledgework.cloud/seminar/service-knowledge-work-x_20260210)

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供をしています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワーク X」による営業部門の現場変革を推進しています。



AIによる営業変革を実現するセールスAXソリューション

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product