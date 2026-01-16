2月24日(火)「シリカフィラーの特性、分散凝集制御とポリマーとの混合・混練・ナノ複合化技術　～電子材料、自動車用構造部材への展開を見据えたポリマー系コンポジット設計～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「シリカフィラー」の「ナノコンポジット」について解説します。

シリカフィラーは、樹脂の補強や機能付与を目的に、半導体封止材、放熱材料、接着、塗料など幅広い分野で用いられています。

本講演では、ナノコンポジットに着目し、ポリマーの種類に合わせた分散性の均質化、界面制御、混合・混練技術について解説します！ また、表面改質を必要としない簡易調製法についても説明します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：シリカフィラーの特性、分散凝集制御とポリマーとの混合・混練・ナノ複合化技術 ～電子材料、自動車用構造部材への展開を見据えたポリマー系コンポジット設計～

開催日時：2026年02月24日(火) 13:00-17:00

録画視聴：対象外

参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f0f0678-63bd-64c4-a50b-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

富山県立大学 工学部 機械システム工学科 教授：棚橋 満 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.各種ポリマー系ナノコンポジットの調製事例

２.シリカフィラー表面の疎水化処理ならびにこの処理を用いずにポリマー中に分散させるテクニック・ノウハウ

３.フィラー／ポリマー界面がコンポジットの材料特性に与える影響や発現する特性に及ぼすシリカナノフィラーの役割

４.コンポジット技術のブレークスルーのための材料設計の方向性

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演者について】

経験を頼りにした調製が主流のナノコンポジット技術を理論に基づいて体系的にまとめた内容を紹介する。さらに、ナノコンポジットの最大の特徴であるフィラー／母相界面やフィラー粒子間相互作用とコンポジットとしての機能発現の関係を明らかにし、ナノコンポジット設計の考案に繋がる知見を提供する。

【プログラム】

1. シリカフィラーの基礎

1.1 シリカフィラーの分類と基本物性

1.2 シリカ微粒子の分散安定性

1.3 微粒子フィラーの分散・凝集制御の理論と実際

1.3.1 微粒子フィラーの分散・凝集制御理論

1.3.2 微粒子フィラー分散ポリマー系ナノコンポジットの従来型調製技術と代表的特性

2. シリカナノフィラーの表面改質処理を用いない新規なポリマー系ナノコンポジットの簡易調製法

2.1 本調製法で使用するシリカナノ粒子フィラー粉体の特徴

2.2各種ポリマー中への親水性シリカナノフィラーの分散事例と高分散達成のためのキーポイント

2.2.1 シリカ／フッ素樹脂系

2.2.2 シリカ／ポリプロピレン系

2.2.3 シリカ／アクリル樹脂系

2.2.4 シリカ／ポリカーボネート系

2.2.5 シリカ／エポキシ樹脂系

2.3 異種ナノ粒子との複合フィラーとしての活用技術

2.3.1 カーボンブラックとのナノ粒子複合フィラー

2.3.2 チタニアとのナノ粒子複合フィラー

2.3.3 板状窒化ホウ素とのナノ粒子複合フィラー

3. シリカナノフィラーの分散がポリマー系ナノコンポジットの諸特性に及ぼす影響・効果と材料設計のポイント

3.1 力学特性制御（シリカ／ポリプロピレン系）

3.1.1 シリカ／PP系コンポジットの母相をなす球晶組織形成に及ぼすフィラー分散の影響

3.1.2 引張特性および耐衝撃性評価とこれら両特性向上の両立のためのシリカ／PP系ナノコンポジット設計のポイント

3.1.3 シリカとカーボンブラックのハイブリッド分散によるPPの引張特性および耐衝撃性の向上を目指した取り組み事例

3.2 熱物性制御（シリカ／エポキシ樹脂系）

3.2.1 シリカ／エポキシ樹脂界面相互作用がコンポジットの熱膨張特性および耐熱性に及ぼす影響

3.2.2 シリカと窒化ホウ素ナノ粒子のハイブリッド分散とコンポジットとしての微視構造制御が本コンポジット系の熱伝導特性に及ぼす影響（数値シミュレーションの結果も紹介）

【質疑応答】

