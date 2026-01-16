【NAGOYA CONNECT #113】世界中のプロフェッショナルが集結する “祭典” TechGALA直前！なごのキャンパスにて「TechGALAを10倍楽しむ方法」をテーマにSPイベント開催

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）が運営するビジネス講座「Edge」は、2026年1月23日（金）、名古屋市のインキュベーション施設「なごのキャンパス」で開催されるコミュニティイベント「NAGOYA CONNECT #113」に登壇いたします。



1月27日（火）から始まる世界的なテクノロジーの祭典「TechGALA」の開催に先駆け、有志によるサイドイベントの主催者10名が集結。

TechGALAを「10倍楽しむ方法」をテーマに、地域一丸となってテック祭典を盛り上げるための活用術や裏側を語り尽くします。

■TechGALA Japan 2026とは？

地域や文化、性別や人種、分野の垣根を越え、世界中のプロフェッショナルが集結する「祭典」です。

革新性の高いテクノロジーと刺激的な未来構想が交差し、新たな事業、新たな連携、そして次なるイノベーションが生まれる場となります。

「TechGALA Japan2026」開催概要

開催日時：2026年1月27日（火）から29日（木）の3日間

会場：愛知県名古屋市

・栄地区（中日ビル、ナディアパーク、アーバンネット名古屋ネクスタビルなど）

・鶴舞地区（STATION Ai など）

URL：https://techgala.jp/

期間中、愛知県の街全体で多くのサイドイベントが開催

サイドイベント一覧URL：

https://event2026.techgala.jp/module/web_page/375113/0

■東海テレビ「Edge」がプロデュースするサイドイベント

「新規事業ピッチイベント in TechGALA」

「事業化に、本気で挑む。」テレビ局のスタジオが、熱狂のピッチ会場に

TechGALAのサイドイベントとして開催される特別なピッチ大会を開催。

Edgeで磨き上げられたビジネスプランを携え、選抜された企業がテレビ局のスタジオに集結。

ただの発表会ではない、メディアの力を掛け合わせた「次世代のビジネスショーケース」を体感してください。

人気ビジネス番組『START UP!!』と完全連動！豪華審査員による「公開メンタリング」

新規事業のプロフェッショナルが、プレゼンに対してその場で鋭いフィードバックを行います。事業成長のための視点や、壁を突破するためのヒントは、観覧者にとっても大きな学びとなります。

＜審査員（予定）＞

守屋 実 氏（新規事業家 / 株式会社守屋実事務所 代表取締役社長）

粟生 万琴 氏（連続起業家 / 株式会社LEO 代表取締役CEO）

カミナリ

開催概要

日時：2026年1月27日（火） 開場：11:30 / 開演：12:15 / 終了：14:00

会場：東海テレビ放送 本社スタジオ（愛知県名古屋市東区東桜1-14-27）

定員: 100名（要事前申し込み）

参加費: 無料

登壇企業: 「Edge」参加企業より選抜された約5社（予定）

お申し込み方法

下記の案内をよくご確認の上、「参加登録」からお申し込みください。

※TechGALAでは、サイドイベント参加にも、原則TechGALAチケットの取得が必要となります。必ずCityパス（無料）以上のチケットのお申し込みをお願いいたします。

参加登録 :https://base.timewell.jp/events/c3e38ee3-ac3e-41f0-9f22-66e26e609412

■東海テレビプレミアムビジネス講座「Edge」第4回募集中。

内容強化し、新規事業創出をさらに加速

【数々の新規事業を動画で生み出すEdge】とは？？

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した、法人向けの新規事業開発プログラムです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（50音順）内容をアップデートし、第4回募集を開始

2026年3月開始予定の第4回講座の募集を開始いたしました。

新たな動画コンテンツ「マインドセット大全」をはじめ、企業間の交流をさらに活性化させる各種イベントや、テレビ局のアセットを活用したワークショップを通じて、新規事業創出をより実践的に支援します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/476_1_16b6c027d06ce77223e094b3c16aafa7.jpg?v=202601160252 ]

気になった方は、まずは資料請求を！

資料請求 :https://school-edge.net/#contact講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

