沖縄県豊見城市のAIオンデマンド交通「mobi」実証運行を、モビリティマーケティング「WE TRUCK」が支援

アドトラックを起点とした次世代モビリティマーケティング事業を展開する株式会社WE TRUCK（本社：東京都港区、以下「WE TRUCK」）は、豊見城市（市長：徳元 次人）、沖縄セルラー電話株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：宮倉 康彰、以下「沖縄セルラー」）、Community Mobility株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村瀬 茂高、以下「Community Mobility」）の3者が豊見城市東部エリアで実施する、AIオンデマンド交通『mobi（モビ）』の実証運行を支援いたします。

本施策は、WE TRUCKの強みであるダイレクトなエリアターゲティング走行で、ターゲット層が生活するエリア・ニーズが生まれる瞬間においてピンポイントに訴求することで、実証運行の成功に寄与します。

【施策の特徴】：機動力とデータで地域交通の課題を解決

▶︎ 圧倒的視認性でターゲットへ能動的にアプローチ

街中の視線を惹きつける高い視認性に加え、決められた路線を走行する公共交通機関や固定の屋外広告とは異なり、「ターゲットが今いる場所」を狙って走行ルートを自在に設定できるアドトラックの機動力を最大限に活用します。

▶︎ 「mobi」運行エリアへの超局所的アプローチ

屋外広告媒体が少ない、デジタル広告が届きづらいといった課題を持つエリアへの訴求を強みとするモビリティでの広告訴求を通じて、豊見城市東部エリア内を重点的に巡回。地域住民の生活導線上で日常的に視覚へ訴えることで、自分たちの街の新しい交通手段としての「自分事化」を促します。

▶︎ 「移動」×「移動」による親和性の高い訴求

同じ道路を走るモビリティであるアドトラックが広告塔となることで、「電話やアプリで車両を呼んで、街中を自由に移動する」という「mobi」のサービスイメージを直感的に伝えます。

▶︎ データX AI 特許技術による広告視認者の計測と分析

WE TRUCK の特許技術である車両に搭載したAIカメラによる歩行者、広告視認者の捕捉・属性解析を通じて、データに基づく精緻なエリアマーケティングを実施し、実証運行の最適化を支援します。

【自治体プロモーションの「新たな標準」へ】

例えば、地域の方には公共情報など、求める人に求められる情報=歓迎される情報を高精度のターゲティングで適切にお届けする地域メディアになること。

例えば、公園や広場では移動型のパブリックヴィジョンとしてスポーツや映画を放映し、人々が

集う場=コミュニティハブになること。

例えば、車両に搭載されている発電機を避難所での電源供給や、搭載カメラの防犯への活用な

ど、人々の安全・安心に貢献するライフラインになること。

WE TRUCKは、自治体・行政の課題解決の一助として、独自の解析技術で人の行動を可視化し、広告・メディアの枠に捉われない街のプラットフォームを目指して参ります。

「mobi」サービス概要

以下より、アプリをダウンロードください。

iPhoneの方はこちら：https://apps.apple.com/jp/app/willers-maas/id1471754821

androidの方はこちら：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.willer.maasapp

サービス提供エリア：豊見城市東部エリア

サービス提供期間 ：2025年 11月4日(火)から2026年1月31日(土)まで

サービス提供時間 ：午前8時から午後7時まで

車 両 ：お客様４名乗車可の車両

料 金 ：1回乗車毎に、大人（中学生以上）500円、子ども（小学生）250円

※幼児（未就学児）は、同伴者1名につき2名まで無料。

利用方法 ：アプリまたは電話

（mobiカスタマーサポート：050-2018-0107、電話受付時間：午前9時から午後7時）

決済方法 ：クレジットカード、現金

乗降箇所 ：公共施設、商業施設、病院等62箇所（10月31日時点）

※乗降箇所については、ご利用状況を鑑みて適宜追加、削除を行います。

プロモーション概要

実施期間 ：2026年1月15日（木）～2026年1月28日（水）

実施エリア：豊見城市東部エリア中心

【「モビリティマーケティング」WE TRUCKとは】

https://we-truck.jp/

人の心と行動を動かす”走る広告”

データとAIで効果を可視化する、次世代モビリティマーケティング

WE TRUCKは、AIカメラを搭載したアドトラックを活用し、「認知」から「興味喚起」「効果測定」「行動計測」までを一貫して実現する次世代マーケティングサービスです。

l モビリティの特性を活かした、ターゲットが多く集まるエリアや時間帯を狙ったピンポイントな訴求

l AIカメラによる視認分析・広告効果測定（特許取得）

l 広告接触者の行動計測（来場・来店・Webアクセスなど）

