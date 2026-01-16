「（ 仮称）イオンモール T r a n B i e n（チャンビエン） 」出店決定について

ベトナム１１号店をベトナム南部ドンナイ省に初出店のトランビエン区での

「（仮称）イオンモール TranBien BienHoa（チャンビエン（ビエンホア）」出店決定について

イオンモール株式会社（以下、当社）は、ベトナム社会主義共和国ドンナイ省チャンビエン区において、新たに「イオンモールTran Bien」（以下、当モール）の出店を決定しました。



ドンナイ省は、ホーチミン市の北東に位置し、ベトナム南部を代表する工業集積エリアとして発展を続けています。近年、環状道路や高速道路網の整備が進んだことで、ホーチミン市からのアクセスが向上し、企業誘致や都市開発が加速しています。

計画地は、ホーチミン市に隣接したドンナイ省チャンビエン区の大規模開発エリア内に位置し、今後段階的な住宅開発が実施され、さらなる人口増加が期待されています。さらに、国道１Ａ号線、環状道路など主要幹線道路が交差する交通利便性の高い立地であることから、ドンナイ省中心市街地に加え、ホーチミン市からのアクセスにも優れ、広域からの集客が期待できる商業拠点として高いポテンシャルを有しています。

当社は現在、南部エリア、北部エリア、中部エリアに７店舗を展開。今後も、さらなるベトナム事業の基盤確立を目指し、地方中核都市への展開を推進することで、持続的な経済成長を遂げるベトナムにおいて政府政策の実現、日系企業の誘致、地域のまちづくりに貢献してまいります。

概 要

➢ モール名称 ： イオンモール チャンビエン（AEON MALL Tran Bien）

➢ 所 在 地 ： ベトナム社会主義共和国 ドンナイ省 チャンビエン区

➢ 敷 地 面 積 ： 約１０１,０００㎡

※開店予定時期、施設概要など詳細については確定次第お知らせします。

ベトナムでの展開



