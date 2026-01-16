医療情報プラットフォーム「セカンドオピニオンドクターズ」(運営：プレミアリサーチ株式会社 代表：五十嵐 淳也)は、2026年1月限定で、医師による無料Q&A機能を一般公開するとともに、一般生活者10名を対象とした「セカンドオピニオンと健康意識」に関する意識調査(電話またはオンライン)を実施します。

本企画は、病気や医療に対する一般の認知や行動を把握し、今後の医療サービスのUI/UX改善や、生活者にとって本当に必要な医療情報提供のあり方を検討することを目的としています。





毎年1月は、年末年始の体調変化や健康診断・人間ドックの結果をきっかけに、自分や家族の健康を見直す人が増える時期です。一方で、「セカンドオピニオン」という言葉は知られているものの、実際に利用したことがある人は少なく、「大きな病気の人だけのもの」「誰に相談すればいいか分からない」といった誤解や心理的ハードルが存在しています。

本企画では、医師による無料Q&Aの期間限定開放と、少人数・深掘り型の意識調査を同時に行うことで、日本における家庭の医療判断の実態を可視化することを目指します。





アンケートはこちら









【実施内容】

(1)医師による無料Q&A機能の期間限定開放

・病名が確定していなくても相談可能

・自分だけでなく家族の健康相談も対象





(2)セカンドオピニオン・健康意識に関する調査

・電話またはオンラインで実施

・所要時間：約20～30分

・回答者には最大2,000円分のAmazonギフト券を進呈





※先着10名限定

※調査結果は個人が特定されない形で統計化し、今後公開予定です。





以下のような方からのご応募を特に歓迎しています。

・現在、ご自身またはご家族が病気に関する課題を抱えている方

・日頃から健康や医療に関心が高い方

・病院に行く前に、医師に話を聞いてみたいと感じたことがある方





本取り組みは、サービス拡大を目的としたキャンペーンではなく、一般生活者が病気や医療とどのように向き合っているかを把握し、医療との適切な距離感や医療リテラシー向上につなげるための社会的ヒアリング調査です。得られた知見は、今後の医療サービス改善や情報提供に活かしてまいります。





セカンドオピニオンドクターズ： https://medical-secondopinion.net/

アンケート回答先 ： https://forms.gle/wUust9yUe7nTY8T7A





【会社概要】

会社名 ： プレミアリサーチ株式会社

サービス名： セカンドオピニオンドクターズ

事業内容 ： 医療情報プラットフォーム運営、医師ネットワーク構築

URL ： https://medical-secondopinion.net/

Instagram ： https://www.instagram.com/secondopiniondoctors/