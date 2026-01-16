位置情報データの収集・分析・活用サービスを提供する、株式会社ブログウォッチャー(本社：東京都港区、代表取締役社長：新村 生、以下「ブログウォッチャー」)は、2025年11月に開催された「第72回 土木計画学研究発表会・秋大会(主催：公益社団法人土木学会 土木計画学研究委員会)」において、当社の提供する人流データが複数の研究に活用され、その成果が発表されたことをお知らせいたします。

本大会中のセッション「汎化加工*された位置情報履歴データの活用にむけて」では、従来の統計調査と位置情報ビッグデータの比較検証や、オーバーツーリズム対策への応用について、東洋大学、京都大学、筑波大学などの研究者による発表と議論が行われました。

*汎化加工：特定の個人の識別可能性を低減する加工(抽象化する加工)





ブログウォッチャーの人流データ、土木計画学研究発表会にて 活用成果を発表 観光・都市計画分野での学術的信頼性を実証





■ 背景：都市計画・地域活性化の分野で求められる「動態データ」の活用

近年、まちづくりや交通インフラの整備、観光振興といった幅広い分野において、客観的なデータに基づく政策立案(EBPM)が不可欠となっています。しかし、従来の「交通調査」や「アンケート」だけでは、人々が都市をどう移動しているかという複雑な回遊実態や、季節ごとの細かな変動を捉えきれない課題があります。









■ 発表された主な研究成果と評価

本セッションでは、当社のデータを活用した以下の研究成果が報告されました。





1. 観光地誘致圏の探索的分析基盤の構築-インタラクティブな分析ツールの開発と他地域比較-(東洋大学 杉本 興運教授)

全国規模のGPSデータと自動処理プログラムを組み合わせ、特定のエリアに対する「誘致圏(どこから人が来訪しているか)」を効率的に分析する手法を発表。北海道から沖縄(石垣島)まで、地理条件の異なるエリアの商圏・集客構造を可視化することに成功し、自治体や地域開発におけるデータ分析業務を効率化(DX)するツールとしての有用性が示されました。





2. 位置情報データによる国内移動の季節変動と地域間変動の分析(東洋大学 古屋 秀樹教授)

位置情報データを基に、国内における長距離移動の季節変動を分析。従来の「全国幹線旅客純流動調査」などの官公庁統計と比較検証を行い、ビッグデータ特有の特性(従来の調査統計値との差異など)を明らかにしました。その上で、従来の統計では捉えきれなかった「四半期ごとの細かな流動変化」や「地域間の季節的な移動需要」を定量的に示しました。





3. 人流データを用いた観光地における対流行動の類型化(京都大学 須崎 純一教授)

京都市および富士市を対象に、GPSログから移動速度や滞在状況を解析し、都市内における「回遊ネットワーク」の構造を可視化しました。単なる「来訪地点の分布」を見るだけでなく、エリア間の人の流れ(フロー)を分解して分析する高度な手法を用い、混雑緩和や都市内の回遊性向上に向けた基礎データとしての有効性を実証しました。





4. 多様な観光スポットのマーケティング情報へのビッグデータの活用方法(筑波大学 岡本 直久教授)

聞き取り調査と比較し、ビッグデータ活用により机上で効率的な比較分析が可能になった分析手法の進化を解説。季節変動の傾向や、国籍による行動範囲の違い(欧米は広域、アジアは短期・狭域)、リピーターの居住地傾向(50km圏内)など、具体的なマーケティング知見を紹介しました。また、従来の花火大会における公称客数とデータ実測値の乖離例などを挙げ、官公庁統計と多様なビッグデータを適切に組み合わせる今後の分析のあり方を提言しました。









■ 今後の展望

ブログウォッチャーは、今後もアカデミアとの連携(産学連携)を継続し、データ活用において重要なデータの信頼性と透明性の向上に努めます。そして、自治体や研究機関、民間企業の皆様がデータの特性を踏まえた上で安心して利活用できる環境を構築し、まちづくり・公共交通・観光・防災分野への貢献を目指してまいります。









■ 株式会社ブログウォッチャーについて

商号 ： 株式会社ブログウォッチャー

代表者 ： 代表取締役社長 新村 生

所在地 ： 〒108-0023 東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル 5F

設立 ： 2007年4月

URL ： https://www.blogwatcher.co.jp/

事業内容： 位置情報データプラットフォームによる

位置情報関連サービス開発・提供。

SDKの提供や分析、広告配信、データ連携など

位置情報データにまつわる様々なソリューションがあります。





