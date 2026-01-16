¥¹¥Þ¥Û¡¦iPhoneÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¥â¥Ð¥¹¥Æ¡×¤¬Ì¾¸Å²°±É¥¨¥ê¥¢¤Ë2026Ç¯1·î26Æü(·î)¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥Æ¥Ã¥¯(ËÜµòÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌýÍø ÆÒÀ¸)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¡¦iPhoneÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¥â¥Ð¥¹¥Æ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤ËÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþÌð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËÌ¾¸Å²°2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ð¥¹¥ÆÌ¾¸Å²°±ÉÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¹¥ÆÌ¾¸Å²°±ÉÅ¹ Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
¡Ö¥â¥Ð¥¹¥ÆÌ¾¸Å²°±ÉÅ¹¡×¾ÜºÙURL¡§ https://pastec.net/shop/nagoya-sakae
¢£¥¹¥Þ¥Û¡¦iPhoneÇã¼èÀìÌçÅ¹¥â¥Ð¥¹¥Æ¤È¤Ï¡©
¥â¥Ð¥¹¥Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÇã¼è¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¸½ºßÁ´¹ñ¤Ç10Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¿·Å¹½ÐÅ¹¤ÇÁ´¹ñ11Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò±¿±Ä¤ÇiPhone¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇã¼è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ÉÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÃæ¸Å¡¦²õ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Þ¤Ç¹â²ÁÇã¼è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇäµÑ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÆÀÚ¡¦ÃúÇ«¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼Ò±¿±Ä¤À¤«¤é²ÄÇ½¤Ê¹â²ÁÇã¼è¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ÇÂ¾¼Ò¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë
¥â¥Ð¥¹¥Æ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¼«¼Ò±¿±Ä¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶µ°é¤«¤é¤Ê¤ë¹â¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¡¦iPhone¤ËÆÃ²½¤·¤¿Çã¼è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÀìÌçÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¡¦³¤³°Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÈÎÏ©¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤¬¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¡¢ÅÅ¸»¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¹â²Á³Ê¤Ç¤ÎÇã¼è¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢iPhone¤ÎÇã¼è¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¬³äÃæ¤Ç¤â¸º³Û¤Ê¤·¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¤¬·çÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¸º³Û¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤âÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÆÀÚ¡¦ÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óººÄê¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸«ÀÑ¤â¤ê¤À¤±¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÇã¼è¶â³Û¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¹ðÃÎ
¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢SNSÅù¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢SNS¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥â¥Ð¥¹¥Æ¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://pastec.net/
¡ü¥â¥Ð¥¹¥Æ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.com/mobasute_
¢£¤Þ¤È¤á
¥â¥Ð¥¹¥ÆÌ¾¸Å²°±ÉÅ¹¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Âè11Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï2Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ÉÅ¹¤«¤éÅÌÊâ13Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÂç¿ÜÅ¹¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤ÎÇã¼èÅ¹¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ±ÉÅ¹¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÇã¼è¤Î¤´°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥â¥Ð¥¹¥Æ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¡¦iPhone¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤«¤Ä¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ë»ý¤ÄÉý¹¤¤ÈÎÏ©¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°èºÇ¹âÃÍ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¿ÆÀÚÃúÇ«¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§ ¥â¥Ð¥¹¥ÆÌ¾¸Å²°±ÉÅ¹
³«Å¹Æü¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î26Æü(·î)
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©460-0008¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3ÃúÌÜ13-27ADC±É¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°2F
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþÌð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬¡¢ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþ±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ Ê¿ÆüÅÚÆü¤È¤â¤Ë11¡§00～19¡§30(ºÇ½ª¼õÉÕ19¡§00)
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡§ ¤Ê¤·
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://pastec.net/shop/nagoya-sakae
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥Æ¥Ã¥¯
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌýÍø ÆÒÀ¸
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©060-0809¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌ9¾òÀ¾3ÃúÌÜ15
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2010Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÇã¼è»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1,000Ëü±ß
