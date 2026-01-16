火と氷の国で、夜空に舞う光を探し求めて旅をする――。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、この冬、アイスランドでオーロラを追いかける「オーロラチェイス」をテーマとした新規モデルプランを発表しました。天候や雲の動きを読んで最適な観測地へと移動し、オーロラ遭遇率を高める体験。夜空と対話しながら光を探す冒険がここから始まります。

◆冒険好きにおすすめしたい新感覚のオーロラ体験！オーロラチェイスの新規プランをご紹介

今回ご紹介するのは、火と氷が共存する国アイスランドで夜空の奇跡を追いかけるオーロラチェイスの旅。このプランの特徴は、あらかじめ決められた旅程に縛られないことにあります。オーロラ予報や雲量、天候の変化をもとに、行き先は1～2日前に随時更新。その時もっともオーロラが出現する可能性が高い場所へ進むため、遭遇率が高く、緊張と期待が静かに積み重なっていきます。移動の主役はレンタカー。滝や氷河、黒砂の海岸、溶岩原など、刻々と表情を変えるアイスランドの大地を、自分たちのペースで巡ります。予定外の寄り道や、道中で見つける小さな風景も、旅の大切な一部。旅人自身の判断で積み重ねられていく時間が、この旅ならではの自由で繊細なリズムを形づくります。夜は街明かりから離れた場所で、ただ空を見上げ、静かにその時を待ちます。風の音と闇に包まれた大地の上で過ごす時間そのものが、日常とは異なる感覚を呼び覚まします。もし夜空が応えてくれたなら、闇を裂くように現れる緑の光が、言葉を失う瞬間をもたらすでしょう。光を「待つ」のではなく、「探しに行く」。自然と対話しながら一期一会を受け取る、アイスランドならではのオーロラ体験が詰まったプランです。

**◼️モデルプラン詳細はこちら：** https://www.oooh.jp/itinerary/ja/9500df832dde2c40ae50

**◆**アイスランド現地旅行会社が特別なオーダーメイドの旅をお手伝い！

私はアイスランドでガイドとして働く機会に恵まれ、この国の最も美しく、人里離れた場所を発見することができました。観光業界で約10年の経験を持ち、アイスランド全土を巡るオーダーメイドの旅行を専門に手がけています。セルフドライブやプライベートガイド付きのロードトリップ、氷河や火山ツアー、オーロラ観賞、ハイキング、日帰りツアーなど、幅広い旅のスタイルを提案しています。 私の旅への情熱は高校時代に始まり、それ以来、メキシコ、オーストラリア、そしてアイスランドに住み、世界中を旅してきました。さまざまな文化や風景に触れることで、さらに旅行の魅力に引き込まれ、この経験が旅行業界でのキャリアへとつながりました。 現在は多くの方が理想のアイスランド旅行を実現できるようサポートできることを心から楽しんでいます！ぜひお気軽にご相談ください。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。