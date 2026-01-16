パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、2026年1月16日（金）より、『中古買取強化宣言』を全国のパソコン工房店舗ならびに宅配買取にて全力で展開し、パソコン・PCパーツなどの買取査定額を大きく改定！買取の強化を行っております。

■パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施！

全国のパソコン工房店舗ならびに宅配買取では、『中古買取強化宣言』として、ゲーミングPC・デスクトップPC・ノートPCやPCパーツ（CPU・マザーボード・メモリ・グラフィックスカード）などの買取査定額を大きく改定！全国のパソコン工房店舗では、店頭にて専門スタッフが丁寧に査定し買取いたします。買取査定は無料で、お買い物と一緒に買い替えや下取りも承っております。ぜひお近くの店舗へお気軽にお問い合わせください！さらに、ご自宅から発送するだけで買取が行えるパソコン工房 宅配買取もご利用いただけます。ぜひこの機会に、ご自宅に眠っているパソコン・PCパーツなどパソコン工房へ売ってください！お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/宅配買取はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/kaitori_kyouka_sengen.htmlパソコン工房『中古買取強化宣言』では今後も、お客様にお得かつ便利に買取・買い替え・下取りをご利用いただけるよう、取り組みを強化してまいります。どうぞご期待ください！

■買取上限価格は、WEBにて事前に確認ができます。

パソコン工房での買取上限価格やキャンペーン情報は、事前に買取価格の検索ページにて確認することができます。URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp