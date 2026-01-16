近畿大学文芸学部（大阪府東大阪市）芸術学科造形芸術専攻ガラス造形ゼミは、令和8年（2026年）1月23日（金）・24日（土）にデザイン・クリエイティブセンター神戸（兵庫県神戸市）で初開催される「硝子の魅力発掘！ガラスフェス KOBE 2026 -Glass Art＆Craft Festival」に出展します。【本件のポイント】●文芸学部芸術学科ガラス造形ゼミの3年生7名が「ガラスフェス KOBE 2026」に作品を出展●初開催となるイベントで、3年生が初の学外展示として研究成果を一般公開●学生がガラスという素材を用いて生活工芸の枠を超えた造形表現に挑戦【本件の内容】近畿大学文芸学部芸術学科造形芸術専攻のガラス造形ゼミでは、素材の特性を生かした表現方法を日々研究しています。学生たちは「自分自身への探求」をテーマに、ガラスという素材を用いて生活工芸の枠を超えた造形表現に取り組んできました。今回作品を出展するイベント「硝子の魅力発掘！ガラスフェス KOBE 2026 -Glass Art＆Craft Festival」は、ガラス作家や愛好家など、ガラスに関わる多様な人々の交流を目的に初めて開催されるイベントです。本イベントでは、バーナーの炎でガラスを溶かして作るトンボ玉などの「ランプワーク」と呼ばれる小さな装飾品に加え、より幅広い技法を用いた「ガラス造形作品」を出展の対象としており、注目されています。ガラス造形ゼミの3年生7名にとっては初の学外展示で、試行錯誤を重ねて完成させた成果を、一般の方々にも広くご覧いただく貴重な機会となります。学生たちの瑞々しい感性による作品を通じて、ガラスの多様な魅力を発信します。【イベント概要】イベント名 ：硝子の魅力発掘！ガラスフェス KOBE 2026 -Glass Art＆Craft Festival日時 ：令和8年（2026年）1月23日（金）11：00～18：00、 24日（土）10：00～17：00場所 ：デザイン・クリエイティブセンター神戸 （兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4、 JR東海道本線「三ノ宮駅」から徒歩約20分）対象 ：一般の方（事前申込不要）入場料 ：500円（2日間通し、中学生以下無料）参加予定 ：クリエイター・作家ブース（約100ブース）、 工房・ショップ・業者・メーカーブース（約25ブース） ※近畿大学文芸学部芸術学科ガラス造形ゼミは、 B-33～36ブースにて参加予定です。主催 ：ジャパンランプワークソサエティホームページ：https://glass-fest.jp/kobe26/index.phpお問合せ ：ジャパンランプワークソサエティ TEL（078）331-0884【関連リンク】文芸学部https://www.kindai.ac.jp/lit-art-cul/